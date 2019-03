Serie A | Lazio | Acerbi riparte per l' Europa Inzaghi | rebus Radu e Leiva

Serie A - Lazio : Acerbi riparte per l'Europa. L'Inter gli porta bene... : Francesco Acerbi, 31 anni. Lapresse Francesco Acerbi ha solo voglia di ricominciare. La delusione per la mancata convocazione in Nazionale si è fatta sentire, ma il difensore della Lazio ora vuole ...

Inter-Lazio e Roma-Napoli sono i big match della 29esima giornata di Serie A : Il 29mo turno di serie A prevede due gare di notevole interesse e cioè Inter-Lazio e Roma-Napoli, entrambe importanti per quanto riguarda la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e, dunque, la parte alta della classifica. Inter-Lazio si giocherà alle ore 20:30 del 31 marzo e sarà trasmessa da Sky, Sky Go (streaming) e, in radio, su Radio Uno Rai. ...Continua a leggere

Serie A - i big match della 29a giornata sono Inter-Lazio e Roma-Napoli : Dopo il doppio impegno della Nazionale contro Finlandia e Liechtenstein per le qualificazioni a Euro 2020, tornerà il massimo campionato di calcio, che anche quest'anno è dominato dalla corazzata Juventus. Il 29° turno di Serie A vede in programma due partite di cartello: si tratta di Inter-Lazio e Roma-Napoli, entrambe importantissime per la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League....Continua a leggere

La rivoluzione di Godspeed in The Flash 5 rimandata ad aprile : lunga pausa per la Serie dopo la rivelazione su Nora : Brutto colpo per i fan di The Flash 5 che dovranno consolarsi con la messa in onda italiana fino al ritorno di quella americana. La serie è entrata ormai nel vivo e si prepara all'ultima corsa verso il finale di stagione di metà maggio ma, fino ad allora, il pubblico dovrà fare i conti con una lunga pausa. The Flash 5 ha sconvolto tutti con un ottimo 17esimo episodio e adesso da appuntamento al prossimo 16 aprile. Quasi un mese di pausa per ...

Video/ Lazio Parma - 4-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 28giornata - : Video Lazio Parma, risultato finale 4-1,: con un primo tempo dominante i biancocelesti vincono la partita valida per la 28giornata della Serie A.

Serie A - la Lazio asfalta il Parma - ok l'Empoli. 1-1 tra Atalanta e Chievo : Dopo gli anticipi che hanno visto le vittorie di Cagliari , Spal, Sampdoria e Bologna, la 28esima giornata di Serie A è proseguita con la sfida dell'ora di pranzo tra il Genoa di Cesare Prandelli e la ...

Serie A : frena l'Atalanta - poker Lazio. Empoli ok col Frosinone : ROMA - Pomeriggio di gol e spettacolo in Serie A . La Lazio passeggia contro un arrendevole Parma , sfrutta al meglio il pari dell'Atalanta e i fragorosi stop di Roma e Torino e torna prepotentemente ...

Serie A – La Lazio rifila il poker al Parma - vittoria casalinga per l’Empoli : tra Atalanta e Chievo finisce in pareggio : Lazio a valanga contro il Parma, Atalanta-Chievo finisce in pareggio e successo casalingo per l’Empoli: i risultati di Serie A di questa domenica pomeriggio Tre sono stati i match di campionato scesi in campo in questo pomeriggio domenicale. Dopo la clamorosa sconfitta della Juventus per mano del Genoa, un altro risultato per altri motivi clamoroso si è profilato sui campi della Serie A. La Lazio ha infatti battuto con ben 4 gol ...

Risultati Serie A diretta live - 28^ giornata : vincono Lazio ed Empoli - solo pari Atalanta [FOTO] : 1/15 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Serie A - Lazio-Parma 4-1. Doppietta Luis Alberto - per i crociati non c'è storia : un'altra Lazio rispetto a quella vista al Franchi nel pareggio con la Fiorentina quella che vince 4-1 sul Parma all'Olimpico. Alla vigilia Simone Inzaghi l'aveva chiesto: "Basta errori voglio una ...

Serie A : Poker Lazio - Atalanta solo pari : 16.58 Basta il primo tempo alla Lazio per piegare il Parma (Marusic, 2 L.Alberto, Lulic, nella ripresa Sprocati).Il Chievo impone il pari a Bergamo. CAGLIARI-FIORENTINA (venerdì) 2-1 SASSUOLO-SAMPDORIA (sabato) 3-5 SPAL-ROMA (sabato) 2-1 TORINO-BOLOGNA (sabato) 2-3 GENOA-JUVENTUS 2-0 Atalanta-CHIEVO 1-1 EMPOLI-FROSINONE 2-1 Lazio-PARMA 4-1 NAPOLI-UDINESE ...

Risultati Serie A diretta live - 28^ giornata : squadre all’intervallo - Lazio scatenata : Risultati Serie A 27^ giornata – Il 28° turno di Serie A si è aperto con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Vittoria per 2-1 dei sardi con i gol di Joao Pedro e Ceppitelli, inutile il gol viola di Chiesa. Nel secondo anticipo spettacolo e 3-5 tra Sassuolo e Sampdoria. Successo per la Spal contro la Roma, colpo del Bologna sul campo del Torino. Impresa del Genoa che ha superato 2-0 la Juventus con Sturaro e Pandev; Napoli ...

Risultati Serie A diretta live - 28^ giornata : Empoli e Lazio avanti : Risultati Serie A 27^ giornata – Il 28° turno di Serie A si è aperto con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Vittoria per 2-1 dei sardi con i gol di Joao Pedro e Ceppitelli, inutile il gol viola di Chiesa. Nel secondo anticipo spettacolo e 3-5 tra Sassuolo e Sampdoria. Successo per la Spal contro la Roma, colpo del Bologna sul campo del Torino. Impresa del Genoa che ha superato 2-0 la Juventus con Sturaro e Pandev; Napoli ...

Probabili formazioni Lazio-Parma - Serie A 17-03-2019 : Probabili formazioni Lazio-Parma, Serie A 17-03-2019Dopo il pareggio ottenuto in trasferta a Firenze con la Fiorentina, i ragazzi di Inzaghi affronteranno il Parma nella sfida casalinga che sarà fondamentale in termini di classifica per la corsa Champions League, per la Lazio sempre più difficile, ma non impossibile. Gli ospiti sono invece reduci dalla vittoria casalinga con il Genoa, che li mette sempre più al sicuro in ottica salvezza.QUI ...