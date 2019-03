Piante endemiche | al via progetto dell’Università di Pisa per conoscere e tutelare le

meteoweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) Leitaliane, presenti cioè solo nel nostro territorio, sono oltre 1400, un dato che ci rende il terzo Paese più ricco di diversità vegetale dell’area mediterranea. Tuttavia, si sa ben poco di molte di queste specie: spesso una descrizione morfologica di massima e poco più. Per colmare questa lacuna e contribuire alla protezione di queste, è appena partito un(PRIN)difinanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) che per i prossimi tre anni, coinvolgerà le Università di Genova, Camerino, Napoli Federico II, Palermo e Cagliari.“Numerosi studiosi saranno impegnati nele attiveremo anche 15 nuove collaborazioni per giovani ricercatori per raccogliere dati sulle varie specie, con attività sia sul campo che in laboratorio”, spiega il professore Lorenzo Peruzzi ...

