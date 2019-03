Mötley Crüe e Netflix citati in giudizio da un operaio folgorato durante le riprese del

The Dirt - la recensione : il film Netflix sui Motley Crue è l'anti-Bohemian Rhapsody? : È soprattutto un interessante affresco di un mondo, quello del rock loasangelino degli anni Ottanta, che per qualche anno dominò il mondo dettando la via del rock, prima di essere sepolto dall'ondata ...

Sesso - violenza e rock'n'roll. Ecco la vita dei Mötley Crüe : Se esiste un olimpo del rock and roll, i Mötley Crüe ne fanno sicuramente parte. La band fondata a Los Angeles nel 1981, ha venduto oltre cento milioni di dischi, arrivando a essere uno dei gruppi più ...

Mötley Crüe - Nikki Sixx : 'Spendevo più mille dollari al giorno in eroina' : In occasione della pubblicazione di Dirt, biopic che racconta storia dei Mötley Crüe, il bassista del gruppo Vince Neil racconta delle dipendenze avute in passato e del suo stile di vita fatto di eccessi e di sregolatezze. Vita spericolata Intervistato da Usa Today, Nikki Sixx, bassista dei Mötley Crüe, non ha nascosto assolutamente la sua dipendenza delle droghe: "Spendevo più di 1.000 dollari al giorno in eroina, e probabilmente lo stesso in ...

I Mötley Crüe hanno pubblicato la cover di 'Like a Virgin' di Madonna : Ci sono rockband che amano reinterpretare brani scritti da artisti che, apparentemente, non hanno molto a che fare con il loro genere musicale: è il caso dei rockers Mötley Crüe che hanno pubblicato recentemente la loro cover della celebre hit di Madonna, Like a Virgin, pubblicata nel 1984. ...Continua a leggere

"The Dirt" - arriva il film sulla vita hard rock dei Motley Crue : Milano, 19 feb., askanews, - arriva su Netflix "The Dirt", il film sui Motley Crue, band che dell'hard rock ha fatto uno stile di vita. Il film, in uscita il 22 marzo, è basata sull'omonima biografia. ...

«The Dirt» - il trailer del biopic estremo dei Mötley Crüe : Sesso, droga e rock’n’roll: una formula fin troppo abusata per descrivere le rockstar, ma che calza a pennello per descrivere lo spirito di The Dirt, il biopic dedicato ai Mötley Crüe, come si descrivono nel trailer: «Vincere tutto o perdere tutto, siamo i Mötley Crüe». Loro, i cosiddetti “padrini del Glam metal”, quella formula l’hanno applicata al 100% durante la loro carriera e ...

Motley Crue - Nikki Sixx accusa i Kiss di aver copiato il 'gran finale' del loro tour d'addio : ... "Se volete vedere l'esatta ricostruzione di questo andate semplicemente al Los Angeles Forum stasera", palazzetto dello sport dove lo scorso 16 febbraio la formazione mascherata ha messo in scena ...