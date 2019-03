Milano | “Trenord fa scendere disabile dal convoglio | già presente uno a bordo | non aveva

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2019) Due disabili sul treno sono troppi. Lei deve, anche perché non ha preavvertito. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è quanto si è sentito dire dal controllore il 45enne Edoardo Lucheschi, milanese,al 100 per cento, che ha deciso di raccontare ciò gli è capitato su undella Trenord. Venerdì 22 marzo Lucheschi era salito con la signora che lo assiste sulTrenord alla fermata di Cadorna: era diretto a Bovisa, dove la sua assistente doveva andare a prendere la figlia da scuola. Una volta raggiunto il vagone, ripiegata la carrozzina e preso posto, è arrivato il controllore del treno, che ha invitato Lucheschi a: ac’era già un altroe il 45enne nonpreavvertito la società, così come prescritto sul sito società: i passeggeri che hanno bisogno di assistenza devono farlo sapere 48 ore prima del viaggio. ...

