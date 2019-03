Maxi frode fiscale da 70 mln | 10 arresti

GdF Ravenna. Operazione Black Sea. Individuata Maxi frode nella commercializzazione di carburante : ... così concretizzando una significativa concorrenza sleale in danno degli operatori commerciali del settore Cronaca

Maxi frode fiscale a Palermo - sequestrati 4 - 5 milioni di euro a quattro aziende : Emettevano fatture false per evadere le imposte sui redditi e l'iva. Per questo motivo i finanzieri di Palermo hanno sequestrato conti correnti, immobili e automobili, per un valore di 4,5 milioni di ...