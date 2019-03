Manca la taglia giusta | cancellata la passeggiata spaziale al femminile

Nasa - salta la prima passeggiata spaziale di sole donne : “Mancano le tute di taglia ‘M'”. Sui social si scatena l’ironia : La Nasa è stata costretta a cancellare all’ultimo la prima storica passeggiata spaziale di sole donne perché non ci sono tute della taglia giusta. La “spacewalk” era prevista per venerdì 29 marzo: le astronaute Anne McClain e Christina Koch avrebbero dovuto lasciare la Stazione spaziale internazionale per circa sette ore, in una missione supportata da terra da un’altra donna, Kristen Facciol. Purtroppo però l’Agenzia ...