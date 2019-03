L'Italia gioca a tennis : sei gol al Liechtenstein - Quagliarella super : La cronaca, a cura della redazione, ---------------------------------------------------------- IL TABELLINO ITALIA, 4-3-3,: Sirigu; Mancini, Bonucci, 34' st Izzo,, Romagnoli, Spinazzola; Sensi, Jorginho, ...

Italia Liechtenstein - derby di Frick : 'Mio figlio e Zaniolo giocavano insieme in cortile' : Nel corso degli anni si è fatto apprezzare in Italia con le maglie di Arezzo, Hellas Verona, Ternana e Siena. A lungo bandiera del Liechtenstein, Mario Frick guarderà con grande interesse la gara ...

Calcio in tv : gioca l'Italia : È l'Italia di Roberto Mancini a caratterizzare il martedì sera televisivo: Raiuno trasmette infatti in prima serata il match tra gli azzurri e il Liechtenstein, incontro valido per le qualificazioni a ...

L’Italia dei giovani regala spettacolo - premiato il coraggio di Mancini : Kean gioca da veterano - così il Ct ha ribaltato la squadra : E’ andata in scena nella serata di ieri una partita molto importante valida per le qualificazioni ad Euro 2020, è scesa in campo l’Italia che ha avuto la meglio della Finlandia. Inizia un nuovo importante progetto con Roberto Mancini in panchina, il tecnico ha allontanato le iniziali perplessità con le scelte in fase di convocazione (anche se c’è qualcosa da ridire per l’assenza di Balotelli) e per come gioca la ...

Italia-Finlandia per Euro 2020 : come vedere la partita e chi gioca : È tempo di fare sul serio e dimenticare le incertezze del nostro calcio per la nazionale italiana che, dopo la pausa invernale, torna in campo tra sabato 23 marzo e martedì 26. Gli azzurri di Roberto Mancini iniziano il cammino nelle qualificazioni per gli Europei del 2020, che prevedono quattro partite anche a Roma. L’Italia sarà di scena sabato a Udine contro la Finlandia (fischio d’inizio alle 20.45, diretta tv su ...

Gravina : “Niente Cina - la Serie A si gioca in Italia” : (ANSA) – ROMA, 22 MAR – “La Serie A in Cina? No, il campionato si gioca in Italia, per questo si chiama italiano”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in un’intervista a Rai Sport, chiude all’idea – nata in ambienti della Lega di Serie A – di far disputare una partita del massimo campionato in Cina, nell’ambito dell’accordo che verrà discusso domenica. “E’ un ...

Incontro Italia-Pechino - si studia la possibilità di far giocare una gara ufficiale in Cina. Ma la Figc frena : Il presidente della Figc Gabriele Gravina in una intervista ai microfoni di Rai Sport mette a tacere le indiscrezioni sulla possibilità di far disputare delle gare della Serie A in Cina. "Con la Cina ...

Italia - Mancini : "Dubbi? Nessuno. Kean ha tutto per giocare" : A caccia dell'Europeo con un tridente nuovo, anche per cause di forza maggiore, l'infortunio di Chiesa,, e nuove ambizioni. Da domani sera, a Udine contro la Finlandia, non si può più sbagliare. Ma ...

Figc - Gravina : 'No alla Serie A in Cina - il campionato si gioca in Italia' : 'La Serie A in Cina? No il campionato si gioca in Italia, per questo si chiama italiano'. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina , in un'intervista a Rai Sport chiude all'idea - nata in ambienti della Lega di A - di far disputare una partita del massimo campionato in Cina nell'ambito dell'accordo che sarà discusso domenica. 'È un progetto ampio, noi ...

Italia-Finlandia - Mancini in conferenza stampa presenta il match : “è molto difficile giocare contro di loro” : L’Italia torna in campo per le qualificazione a Euro 2020, dopo Chiellini in conferenza anche Roberto Mancini, importanti indicazioni da parte del CT: “Dubbi? Li avevamo, ora li abbiamo risolti… abbiamo ancora tempo fino a stasera, poi bisognerà consegnare le liste. Abbiamo già deciso, la speranza è che chi andrà in campo faccia bene, ma siamo convinti di questo. Gli altri giocavano insieme da più tempo”. Su Kean: ...

Italia-Finlandia - Mancini : 'Obiettivo è vincere coi giovani e giocando bene' : Domani l'attesa prima sfida verso Euro 2020 della sua nuova Nazionale. Una squadra che già durante le prime apparizioni, tra amichevoli e impegni in Nations League, ha già mostrato un volto totalmente ...

Incontro Italia-Pechino - si studia la possibilità di far giocare una gara ufficiale in Cina : Non solo partite e sviluppo del calcio, ma anche diritti tv: l'accordo tra Pechino e calcio italiano - di casa in Cina, con Fabio Cannavaro successore di Marcello Lippi sulla panchina di ct - avrà ...

Italia-Cina - l'accordo passa anche per il calcio : prima giornata di serie A potrebbe giocarsi a Pechino : Una partita di una prima giornata di serie A da giocare in Cina . Secondo quanto appreso dall'Ansa sarebbe questo l'oggetto dell'accordo pluriennale su cui lavorano i vertici del calcio italiano con ...

Euro 2020 : quattro match in chiaro sulle reti Mediaset. Su Rai1 gioca l’Italia : Cristiano Ronaldo, Portogallo Con il campionato di Serie A in pausa, saranno le qualificazioni per Euro 2020 a tenere compagnia al telespettatore amante del pallone. Le reti del Biscione daranno spazio alle sfide internazionali mentre il match dell’Italia, in sfida con la Finlandia, andrà in onda su Rai1. Italia1, Rete4 e 20 trasmetteranno in diretta, in HD e in esclusiva in chiaro, quattro match validi per le Qualificazioni agli Europei ...