Gossip Isola dei Famosi | ex di Francesco Monte fa una rivelazione

Soleil fidanzata con Romagnoli prima dell’Isola dei Famosi : il Gossip : Soleil Sorge e Alessio Romagnoli sono stati insieme prima dell’Isola dei Famosi? A poche settimane dalla fine dell’Isola dei Famosi spunta il gossip che non ti aspetti. Secondo quanto scrive il settimanale Chi, Soleil Sorge – una delle naufraghe protagoniste di quest’edizione del reality show –avrebbe avuto una storia con Alessio Romagnoli prima di partire […] L'articolo Soleil fidanzata con Romagnoli prima ...

L'Isola potrebbe non andare in onda l'anno prossimo - il Gossip lanciato online : Diverse ore fa Fabrizio Corona aveva fatto sapere che alle ore 15:00 avrebbe tenuto una conferenza-stampa, in via del tutto straordinaria, per rispondere a tutti i quesiti sorti sul conto del popolare reality-show de L'Isola dei famosi, a seguito dell'rvm che era stato mostrato a Riccardo Fogli in diretta-Tv. Nel web, intanto, circola voce che il reality-show honduregno non sarebbe stato confermato per il 2020, o meglio che il programma di ...

Isola dei Famosi - Simone Barbato : "Voglio sfidare Bettarini. Ho scritto un libro sull'Isola e vi svelo qualche Gossip della scorsa edizione..." (Esclusiva Gossipblog) : Simone Barbato, uno dei concorrenti della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, conosciuto anche per essere stato il mimo di Avanti un Altro e di Zelig, ha scritto il libro Canto d'Honduras - Diario di un naufrago, ispirato proprio dalla sua partecipazione al reality show di Canale 5.Noi di gossipblog abbiamo intervistato l'attore, comico, mimo e cantante lirico 38enne di Ovada, paese in provincia di Alessandria, che ci ha parlato, ...

Gossip Isola dei Famosi : Riccardo Fogli si confronta con la moglie : Riccardo Fogli tradito dalla moglie Karin? La verità domani a L’Isola Riccardo Fogli, suo malgrado, ha fatto molto discutere per via dello scoop che ha fatto giorni fa il portale web Corona Magazine. Difatti, secondo il blog del popolare ex fotografo dei vip, Karin Trentini tradirebbe da ben 4 anni Riccardo Fogli. Un’indiscrezione che ovviamente ha scatenato un incredibile putiferio mediatico. Ma quale sarà la verità? Non è dato ...

Barbara d’Urso non nomina Jeremias a Pomeriggio 5 - poi il Gossip bomba : “Vuole consumare sull’Isola” : Pomeriggio 5 Barbara d’Urso parla dell’Isola dei Famosi ma non nomina mai Jeremias Rodriguez La presenza di Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi non ha impedito a Barbara d’Urso di parlare del reality show di Canale 5. Come di consueto la conduttrice ha affrontato le ultime novità a Pomeriggio 5. E nel suo salotto ha ampiamente […] L'articolo Barbara d’Urso non nomina Jeremias a Pomeriggio 5, poi il gossip ...

Isola 2019 - Soleil e Jeremias nuova coppia? Il Gossip dei naufraghi : Isola 2019, Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez si metteranno insieme? Esplode il gossip all’Isola 2019! I nuovi arrivati stanno animando le giornate dei naufraghi, che hanno già dichiarato Soleil e Jeremias nuova coppia del reality show! Quando non si ha molto da fare, e immaginiamo sia il caso dell’Isola dei famosi, è normale che si […] L'articolo Isola 2019, Soleil e Jeremias nuova coppia? Il gossip dei naufraghi proviene da ...

Yuri Rambaldi dell’Isola nasconde qualcosa? Il Gossip a Pomeriggio 5 : Isola dei Famosi, Yuri Rambaldi ha più di una fidanzata? Rivelazioni a Pomeriggio 5 Questa sì che è bella. Dopo averlo visto in uno spogliarello a dir poco inaspettato, il giovanissimo naufrago dell’Isola dei Famosi torna al centro dell’attenzione. A quanto pare, il ragazzo ne potrebbe sapere una più del diavolo. Nella diretta di ieri […] L'articolo Yuri Rambaldi dell’Isola nasconde qualcosa? Il gossip a Pomeriggio 5 ...

Isola dei famosi - il Gossip 'intimo' su Grecia Colmenares : lontano dalle telecamere... Pipì - grosso imbarazzo : In attesa della seconda puntata in prima serata de L'Isola dei famosi , che si terrà giovedì 31 gennaio , filtrano col contagocce le news e i gossip dall'Honduras. Che sia una strategia della ...