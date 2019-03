Frasi sessiste contro un guardalinee donna | sospeso un giornalista

“È uno schifo vedere le donne arbitri” : polemiche per le Frasi sessiste di un telecronista. L’Odg lo sospende - lui replica : “Confermo tutto” : “Prego la regia di seguire l’assistente donna, è una cosa inguardabile. E’ uno schifo vedere le donne che vengono a fare gli arbitri in un campionato dove le società spendono centinaia di migliaia di euro ed è una barzelletta della Federazione questa. Eccola, Annalisa Moccia di Nola, una cosa impresentabile per un campo di calcio“, queste le parole pronunciate da Sergio Vessicchio, giornalista dell’emittente ...

Castiglione delle Stiviere - le Frasi sessiste dell’assessore che non perde il posto : Si dissociano tutti nella sua parte politica, ma nessuno dice all’assessore di lasciare la poltrona. L’assessore è Manlio Paganella, si occupa di Cultura al comune di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Il sette marzo, alla vigilia della Festa della Donna, ha detto in Consiglio Comunale che «o si nasce donne fertili o si nasce donne inutili». Le donne dell’opposizione lo hanno denunciato subito, i giornali locali lo hanno ...

La città di Amelia solidale con Emma dopo le Frasi sessiste : il sindaco la incontra prima del concerto a Roma : ...a,c,e,f,{var k=new p, b,d,a,e,f,;n=k;c&&m, function, ,{window.setTimeout, function, ,{r, k,},0,},},;},, ,; pagespeed.CriticalImages.Run, '/ngx_pagespeed_beacon','http://www.ilmessaggero.it/spettacoli/...

Frasi sessiste contro Emma - espulso il Consigliere della Lega dopo le offese : “Lontano dallo spirito del partito” : Arriva la decisione della Lega dopo le Frasi sessiste contro Emma del Consigliere di Amelia, che si era espresso con Frasi inaccettabili dopo il dissenso dell'artista salentina espresso dal palco del PalaSele di Eboli nel corso di uno degli ultimi concerti che ha tenuto nell'ambito del tour per Essere qui. La decisione si legge nelle parole del segretario regionale Virginio Caparvi, che ha comunicato la scelta di espellere Massimiliano Galli ...

Collovati e le Frasi sessiste : la Rai sospende l'ex calciatore per due settimane : Una "squalifica" di due settimane. La Rai ha deciso di sospendere Fulvio Collovati per le frasi sessiste pronunciate durante l'ultima puntata di Quelli che il calcio . l'ex campione del mondo di Spagna '82 aveva negato la competenza tecnica delle donne del calcio: "Non possono parlare di tattica, quando sento che lo fanno mi si rivolta lo stomaco". Poi aveva ribadito ilm suo concetto:...

Rai sospende Collovati dopo Frasi sessiste sulle donne e Wanda Nara. E anche Costacurta chiede scusa : La Rai ha deciso di sospendere tutte le attività in tv e in radio dell’ex calciatore Fulvio Collovati dopo la frase sessista detta domenica a Quelli che il calcio su Rai2. A riferirlo è l’agenzia AdnKronos. “Quando sento una donna, poi la moglie di un calciatore, parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco, non ce la faccio. Se parli della partita e di come è andata va bene, ma non puoi parlare di tattica perché una donna non ...

Collovati - Frasi sessiste : sospeso per due settimane : ROMA - Fulvio Collovati è stato sospeso per due settimane dalla Rai dopo le frasi sessiste durante la puntata di domenica a 'Quelli che il Calcio'. L'opinionista ed ex calciatore è finito nella bufera ...

Rai - Collovati sospeso per le Frasi sessiste : TORINO - Dopo le frasi sessiste al programma di Rai 2 'Quelli che il calcio', Fulvio Collovati è stato sospeso per due settimane da ogni attivita Rai, tra tv e radio, dall'amministratore delegato ...

Quelli che il calcio : Frasi sessiste - Fulvio Collovati sospeso per due settimane : Fulvio Collovati Due giornate di ’squalifica’ per Fulvio Collovati. L’ex campione del mondo – scrive adnKronos – salterà la prossime due puntate di Quelli che il calcio a seguito delle affermazioni, ritenute sessiste, da lui pronunciate domenica scorsa in merito alle donne che parlano di tattica calcistica. Un provvedimento esagerato, quasi quanto le dichiarazioni dell’ex calciatore. “Quando sento una ...

Collovati - scuse dopo Frasi sessiste ma ora rischia sospensione : Collovati, caso in Rai- Hanno fatto discutere e molto le frasi pronunciate dal campione del mondo ’82 Fulvio Collovati durante l’ultima puntata de La Domenica Sportiva. L’ex calciatore e ora opinionista tv, intervenendo in gamba tesa nella questione Icardi-Inter-Wanda Nara, si è lasciato scappare delle parole pesanti contro le donne, e in particolare le donne […] L'articolo Collovati, scuse dopo frasi sessiste ma ora rischia sospensione ...

Bufera Collovati - l'ex calciatore attaccato per le Frasi sessiste : 'una donna non capisce come un uomo' - e interviene anche la moglie : Bufera su Collovati dopo le frasi sessiste pronunciate a 'Quelli che il calcio': la moglie Caterina lo difende E' Bufera su Fulvio Collovati per le frasi sessiste pronunciate ieri durante la ...

Bufera Collovati - l’ex calciatore attaccato per le Frasi sessiste : “una donna non capisce come un uomo” - e interviene anche la moglie : Bufera su Collovati dopo le frasi sessiste pronunciate a “Quelli che il calcio”: la moglie Caterina lo difende E’ Bufera su Fulvio Collovati per le frasi sessiste pronunciate ieri durante la trasmissione ‘Quelli che il calcio‘ su Rai 2. L’ex calciatore è intervenuto per dire la sua sul caso di Mauro Icardi e della moglie-agente Wanda Nara. “Quando sento una donna, poi la moglie di un calciatore, ...