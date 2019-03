Droga | amore e complottismo I misteri del killer di Frankie Boy

Torino - sesso e Droga con l’amico 14enne della figlia - l’infermiera ammette tutto : “Era amore” : l’infermiera quarantaduenne delle Valli di Lanzo arrestata dai carabinieri di Leini ( Torino ) per aver avuto una relazione sessuale con un quattordicenne amico della figlia , nell'interrogatorio di garanzia ha ammesso la relazione col minore e anche l’uso di marijuana che fumava con le figlie e i loro amici.Continua a leggere

"Sono uscita dalla Droga con l'amore. Quando sei all'inferno capisci che hai poco tempo per vivere e non puoi sprecarlo" : "Avevo già avuto il vago sentore che gli uomini fossero un pochino esagerati e anche un po' pericolosi". Eleonora Giorgi non è stata fortunata con le sue esperienze con i maniaci sessuali da giovane. A I Lunatici di Rai Radio 2 ha parlato, tra le altre cose, di molestie sessuali e del movimento #metoo, raccontando le sue esperienze frammentate. Le racconta senza rabbia, perché "trovo assurdo tirare fuori le storie del ...