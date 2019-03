Distant Worlds | music from FINAL FANTASY

hynerd

(Di martedì 26 marzo 2019) A distanza di due anni è ritornata ad esibirsi, sabato 23 marzo, sul palco del teatro Ciak di Milano l’orchestra e il coro che da ben 12 anni suonano ed accompagnano lehe tratte dalla saga didi cui ricorre il 32esimo anniversario dell’uscita del videogioco nato da un’idea di Hironobu Sakaguciavvenuta nel 1987 e prodotto dalla Square diventata poi nel 2003 Square Enix. Il concerto intitolatosotto la direzione del maestro Arnie Rothha saputo catturare …L'articolodi Federico Bertoglio proviene da Hynerd.it.

