Cesare Battisti | Non volevamo uccidere Torreggiani e Sabbadin ma ferirli In

(Di martedì 26 marzo 2019) Dopo aver ammesso la responsabilità in quattro omicidi,continua a raccontare dettagli del suo passato da terrorista. L'ex esponente dei Pac lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio con il pm di Milano, Andrea Nobili. Nei piani di, due delle persone che ha ucciso, il gioielliere Pier Luigie il commerciante Lino, avrebbero dovuto essere solo ferite nell'agguato: "Sicuramente non cambia nulla per quanto riguarda la mia posizione, ma tengo per la verità storica che mi riguarda a dire che che nei confronti di Torregiani e dila maggior parte del gruppo dei Pac, me compreso, aveva deciso di procedere, per ragioni politiche, al solo ferimento", ha affermatonel carcere di Oristano."Tuttavia accadde che il Torregiani reagì sparando e pertanto il volume di fuoco nei suoi confronti fu tale da determinarne la ...

