Blitz dei Ros nell' Ennese | 21 arresti per mafia

Mafia : Blitz dei Carabinieri decapita Cosa nostra ennese - 21 arresti : Operazione antiMafia del carabinieri del Ros in provincia di Enna e in altre città italiane. Sono 21 gli arresti per associazione di stampo mafioso, omicidio ed estorsione. Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antiMafia di Caltanissetta, hanno permesso di ricostruire le dinamiche criminali della famiglia mafiosa di Pietraperzia posta ai vertici di Cosa nostra ennese. Fatta luce su numerosi delitti tra cui ...

Roma - Blitz di Azione Frontale per il centenario dei fasci di combattimento : Una piazza Venezia a Roma blindata e illuminata anche di notte, per le imponenti misure di sicurezza a causa della visita del presidente cinese Xi JinPing. 'Allo scoccare della mezzanotte', un gruppo ...

L'ong e la tempistica sospetta dietro il Blitz in mare dei centri sociali : Dalle facinorose proteste in piazza al Mediterraneo. I centri sociali sono scesi in mare per sferrare un nuovo attacco a Matteo Salvini. A capitanarli c'è Luca Casarini, l'ex no global del G8 che non ha mai smesso la casacca del disobbediente. Si è messo al timone della mare Jonio, l'imbarcazione battente bandiera italiana della ong Mediterranea, ed è andato a recuperare 50 immigrati al largo della Libia per tendere un vero e proprio agguato al ...

I permessi umanitari calano nonostante il Blitz dei giudici : Fermi tutti, c'è stato un errore: i dati caricati sul sito del Viminale riguardo gli esiti delle domande di asilo dei migranti erano sbagliati. Un errore da niente, se non fosse che ieri il presunto "boom" di permessi di soggiorno umanitari aveva scosso la politica.Facciamo un salto indietro. Ieri Repubblica riportava la notizia dell'incremento di immigrati che a febbraio avrebbero ottenuto il permesso umanitario, quello che Salvini ha eliminato ...

Furti - spaccio - rapine - Blitz dei Carabinieri a Termini : tre arresti e 13 denunce : Tre persone arrestate, 13 denunciate e 10 proposte per 'Daspo urbano' è il bilancio di un servizio straordinario di controllo nell'area della Stazione Termini, piazza dei Cinquecento e vie limitrofe, ...

'Ndrangheta - maxi-Blitz dei carabinieri in Lombardia : Blitz dei carabinieri contro un'organizzazione 'ndranghetistica che opera in Lombardia: 19 misure cautelari. I reati contestatisono: estorsioni, recupero crediti, incendio e al riciclaggio Segui su affaritaliani.it

Pescara - cibo conservato tra escrementi di topi : Blitz dei Nas - nei guai un hotel : Conservava, pronti per la somministrazione, due quintali di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, congelati con attrezzatura non idonea e detenuti in ambienti pervasi da escrementi di roditori. Per questo il titolare di un hotel-ristorante del Teramano è stato denunciato dai Carabinieri del Nas di Pescara. Il controllo rientrava nell’ambito delle ispezioni che i militari per per la tutela della salute stanno eseguendo nei ...

Il villaggio ex Moi è preda dei migranti. Il Blitz di Salvini per liberarlo : Ogni volta si torna punto e d'accapo. Salvini vorrebbe porre la parola fine entro l'anno. Per questo il Viminale, dopo i colloqui tra il ministro e il sindaco Chiara Appendino, ha deciso di stanziare ben 800mila euro per lo sgombero (definitivo) dell'ex villaggio olimpico di Torino.Una sfida non da poco. Da quando l'ex Moi, il villaggio olimpico di Torino, è preda di immigrati e irregolari la polizia non fa che sgomberare alcune della palazzine. ...

Mafia e voto di scambio - Blitz dei carabinieri : 25 arresti a Trapani : I carabinieri di Trapani hanno arrestato 25 persone per associazione mafiosa, scambio elettorale politico mafioso, estorsione e danneggiamento. Tra gli arrestati, oltre ai vertici del mandamento di ...

Blitz antimafia tra la Sicilia e l’Emilia - in manette uno dei capi ultrà della Juventus : Intermediario per il traffico di droga tra le famiglie criminali calabresi di Vibo Valentia e quelle di clan mafiosi di Agrigento e i loro nuovi assetti. È l’accusa con cui stanotte, 4 marzo, è stato arrestato in Sicilia Andrea Puntorno, celebre leader della curva juventina a capo del gruppo “Bravi Ragazzi”. Puntorno, 42 anni, è tra i destinatari d...

Fiorentina-Atalanta - la polizia irrompe sul bus dei tifosi bergamaschi : “Dovete morire”. Il video del Blitz : Uno dei bus di tifosi fermato lungo l’autostrada da volanti e camionette, un gruppo di poliziotti in tenuta antisommossa e coi manganelli in mano che sale sul pullman. Le polemiche relative agli scontri nel dopo partita tra Fiorentina e Atalanta non si placano e, anzi, vanno avanti dopo la diffusione di alcuni video da parte dei tifosi bergamaschi. Secondo la Curva Nord Bergamo, i tifosi sarebbero stati picchiati senza motivo, mentre le ...

Juventus - l'entusiasmo dei bianconeri dopo il Blitz di Bologna - Pjanic : 'Così si cresce' : Quella di oggi era sicuramente una partita importante per la Juventus che doveva vincere anche per dimostrare di aver smaltito le scorie post Champions League. Gli uomini di Massimiliano Allegri hanno dimostrato di essersi lasciati alle spalle la sfida contro l’Atletico anche se dal punto di vista del gioco i bianconeri non sono stati troppo brillanti. Al termine della partita contro il Bologna i giocatori della Juve hanno utilizzato i social ...