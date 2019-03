Ben Essere | Nutrizione e Sport | ad Imperia un doppio appuntamento con il

"Benvenuti a Edimburgo" : ma il volo doveva essere euro diretto a Dusseldorf : 'Benvenuti a Edimburgo'. Il pilota annuncia l'atterraggio in Scozia , ma i passeggeri erano tutti diretti a Duesseldorf, in Germania . Al pilota era stato consegnato un piano di volo sbagliato, così, ...

Clima : 'indice Benessere' - in testa Imperia e sud : Nella classifica del Sole 24 ore la Pianura Padana è agli ultimi posti. Milano, ultima fra le grandi città, è in 96/ma posizione

Naturopatia - scienza da stregoni o una via del Benessere? : I progressi della scienza registrano giorno dopo giorno risultati straordinari , ma dall'altro lato implicano tempi stretti, protocolli generalizzati e il più delle volte il malato non si sente ...

Arriva a scuola l’ora della passeggiata - per favorire il Benessere psicologico : Camminare fa bene al corpo e alla mente, al punto che alcune scuole italiane hanno aggiunto una passeggiata di 1 km tra le lezioni giornaliere. In alcune scuole d’Italia si va a lezione di passeggiate. Non che si debba spiegare ai più piccole come farlo, ma di certo è importante dar loro la spinta necessaria per uscire all’aria aperta e mettersi in movimento. Tra le ore trascorse in aula e quelle a casa, il rischio di impigrirsi è alto. Se ...

Design del Benessere : l’uomo al centro del progetto : WaterCandyMy EquilibriaLearning ThermostatFluidaPincettesHybridMolti degli oggetti che popolano la nostra vita passano spesso inosservati, dati per scontati. Eppure, aldilà della loro utilità prettamente pratica, talvolta hanno effetti sorprendenti anche sul nostro benessere. Con la Milano Design Week alle porte, abbiamo ragionato con un’esperta del settore su quanto Design possa essere sinonimo di salute e benessere. Quando si accarezza questo ...

Mandorle - il segreto del Benessere/ Alleate per la dieta e per la bellezza : Consigliate in qualsivoglia dieta o regime alimentare, le Mandorle rappresentano un valido alleato per salute e benessere.

Salute - la felicità passa per la pancia : i segreti del Benessere in un libro : Stress, colite, pancia gonfia e grassa sono spesso associati a malumore e a disagio. Il percorso per riconquistare benessere e felicità passa dunque dalla Salute della pancia. Lo spiega Serena Missori, medico chirurgo, specialista in endocrinologia e diabetologia, nel nuovo libro ”La dieta della pancia” (edizioni Lswr), presentato oggi a Milano durante la conferenza stampa con show cooking e preparazione di alcune ricette da parte ...

Omega 3 - gli alleati delle donne per bellezza e Benessere : Lavoro, famiglia, impegni: una vita di corsa fra smog, pasti veloci e una buona dose di stress. Piccole irregolarità quotidiane che si riflettono su spirito e corpo delle donne: dalla pelle opaca alla lucentezza perduta dei capelli. Cosa fare per invertire la rotta? Tecniche anti-stress, un'adeguata attività fisica e diete bilanciate sono una soluzione. Un altro buon alleato sono gli Omega 3, acidi grassi che si trovano in molti alimenti e oggi ...

Bes : Rapporto Istat sul Benessere Equo e Sostenibile : A partire dal 2013, con cadenza annuale, l’Istat offre una panoramica sul Benessere degli italiani nelle sue diverse dimensioni, attraverso il Rapporto Bes sul Benessere Equo e Sostenibile. Il report non si configura solo come un prodotto editoriale: si tratta di una vera e propria linea di ricerca che, analizzando un ampio set di indicatori, descrive gli aspetti che contribuiscono alla qualità della vita dei cittadini. L’analisi prevede ...

Costarainera : anche il 'Parco del Benessere' si tinge di rosso per dire no alla violenza contro le donne : "Vogliamo che anche questo luogo, nato perchè le persone possano incontrarsi, passeggiare, rilassarsi, confrontarsi, fare sport e stare bene dia un messaggio importante su come non bisogna tollerare ...

Non solo sport. 'Rossa' : troppo brutta per essere vera? Il Diavolo 'cede il passo' alla 'ritrovata' Beneamata. : LA CRONACA DAL DIVANO. Altro fine settimana incalzante. In evidenza: calcio, derby e non solo, e auto, esordio F1 in Australia ,. Nel derby dei record , circa 6 mln d'incasso, non ha vinto la favorita,...

Sciopero clima - Guido Barilla : “Importante comprensere il nesso che c’è tra scelte alimentari e Benessere del Pianeta” : Migliaia di studenti sono in piazza oggi per manifestare e chiedere che i leader mondiali si attivino concretamente per arginare i cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo, rispettando gli accordi di Parigi. Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN) plaude all’iniziativa dei ragazzi e del movimento #FridaysforFuture, con i quali condivide la preoccupazione degli effetti del climate change sul nostro Pianeta. “C’è ...

Un ‘souvenir’ dalla Luna : ha aspettato Ben 50 anni per essere aperto : Saranno tolti a breve i sigilli ai tre campioni di rocce Lunari prelevati ben 50 anni fa, durante le missioni Apollo, che da allora erano stati conservati lontano dall’atmosfera terrestre in celle frigorifere e che non erano mai stati toccati prima d’ora. “I campioni prelevati sono un investimento per il futuro“, commenta Lori Glaze, vicedirettore della Divisione di Scienza Planetaria della NASA a ...

