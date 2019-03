Autopsia sul corpo di Imane

Morte di Imane Fadil - slitta l'Autopsia sul corpo della ragazza : Milano, 25 marzo 2019 - La famiglia di Imane Fadil , una delle testimoni chiave del caso Ruby morta in circostanza misteriose il primo marzo scorso, «non ha tesi precostituite, vuole sapere la verità ...

Nicoletta Indelicato colpita con 12 coltellate : l’Autopsia sulla ragazza uccisa a Marsala : I risultati dell’autopsia eseguita sul corpo di Nicoletta Indelicato, la venticinquenne uccisa la notte tra sabato e domenica scorsi in contrada Sant'Onofrio, a circa sette chilometri nell'entroterra di Marsala. I fendenti mortali sono stati quelli inferti alla schiena, con la lama che ha raggiunto i polmoni, e al collo, con taglio della vena giugulare.Continua a leggere

Palermo : rapinatore ucciso - Autopsia sul cadavere : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - Sarà eseguita l'autopsia sul cadavere del rapinatore tunisino ucciso all'alba di oggi all'interno di un minimarket di via Maqueda a Palermo. L'uomo, come stanno ricostruendo gli uomini della Mobile, è entrato ubriaco nel negozio cercando di farsi consegnare l'incasso.

Keith Flint - i primi risultati dell’Autopsia hanno accertato come si è suicidato il cantante dei Prodigy : Il cantante dei Prodigy Keith Flint si è suicidato impiccandosi. È quanto emerge dai primi esiti dell’autopsia effettuata sul corpo dell’artista trovato morto il 4 marzo scorso dalla polizia nella sua abitazione nell’Essex. L’annuncio è arrivato dal coroner Lynsey Chaffe, l’ufficiale incaricato dalla giustizia britannica di fare luce sulle cause del decesso non naturale del musicista inglese, durante un’udienza a Chelmsford, ...

Caso Cucchi - tra le carte dei carabinieri spunta una relazione segreta sull’Autopsia : Non solo «falsi cucinati a tavolino» da carabinieri infedeli. Nel processo bis sulla morte di Stefano Cucchi spunta anche una relazione medica di ottobre del 2009, finora tenuta segreta, che sarebbe stata realizzata prima dell’autopsia del giovane geometra, di cui il Comando Provinciale dei carabinieri di Roma sarebbe stato a conoscenza. A dirlo in...

Caso Cucchi - il pm : 'Carabinieri avevano una relazione segreta sull'Autopsia di Stefano'

