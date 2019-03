Toninelli inaugura un cantiere ancora bloccato

ilgiornale

(Di lunedì 25 marzo 2019) Nel 2019 la Sicilia ècollegata con un unico binario. Per esempio, per raggiungere Palermo da Catania e viceversa, occorrono quasi tre ore di treno, per appena 195 chilometri. Un'enormità di tempo e un tappo per la stessa economia dell'isola considerando che in un Paese civile, e lo dice anche il ministro, i collegamenti ferroviari sono il primo esempio di mobilità sostenibile. A fotografare una situazione disastrosa ci ha pensato il rapporto Pendolaria 2018 di Legambiente che relega la Sicilia agli ultimi posti del trasporto ferroviario.Adesso Rfi promette che a breve la Sicilia avrà nuovo collegamento veloce che permetterà di ridurre i tempi di percorrenza fra le due città. La nuova linea Palermo-Catania, parte integrande del corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia-Mediterraneo, è uno degli interventi previsti per migliorare la mobilità. Un investimento da 13 ...

