Sanità | Asp Palermo | 405 stabilizzazioni entro 2019

Asp Reggio Calabria sciolta per 'ndrangheta/ CdM nomina Commissione azienda sanitaria : Asp Reggio Calabria sciolta per infiltrazioni 'ndrangheta: CdM e Ministro Grillo nominano nuova Commissione Straordinaria per l'azienda sanitaria

Sciopero generale : coinvolti trasporti - scuole e Sanità. LIVE : Sciopero generale: coinvolti trasporti, scuole e sanità. LIVE Giornata di mobilitazione nelle città, con agitazioni promosse dai sindacati che riguarderanno molti settori. Colpiti in particolare i trasporti. LIVEBLOG Parole chiave: Sciopero_trasporti ...

Oggi sciopero generale nazionale : stop a scuola - Sanità e trasporti pubblici : L'obiettivo della mobilitazione è quello di rivendicare più diritti e più uguaglianza per le donne. Previste ripercussioni nei servizi

Trasporti - Sanità e lavoro : le priorità di Solinas : Trasporti, sanità, lavoro, turismo, infrastrutture ed energia . Sono stati questi i temi sui quali Christian Solinas, neo presidente della Regione Sardegna , ha parlato nella sua prima conferenza ...

Sanità : il calo del numero dei medici di famiglia riduce l’aspettativa di vita : La carenza di medici di famiglia è sotto i riflettori in Italia un giorno sì e un giorno no: anche la popolazione in camice invecchia e le proiezioni sui pensionati in uscita dalla professione spaventano soprattutto se si pensa alla difficoltà di garantire un turnover. Ma il problema è sentito a ogni latitudine e a prevalere alla fine sono perlopiù ragionamenti di tipo economico, quando si programma il fabbisogno territoriale di questa categoria ...

Trasporto e smaltimento dei cani deceduti al rifugio sanitario : Trasporto e smaltimento delle carcasse dei cani deceduti al rifugio sanitario di Ragusa, procedura negoziata per il servizio. Determina approvata.