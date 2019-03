Multopoli | Le Iene svelano 16 milioni di multe cancellate a politici e vip

tgcom24.mediaset

(Di lunedì 25 marzo 2019) La trasmissione di Italia 1 prova a fare luce sulla vicenda emersa grazie alle denunce della funzionaria Emma Coli, poi allontanata dal suo incarico

redazioneiene : Politici, autorità e personaggi famosi a Roma non pagano da anni le multe come i comuni cittadini? Indaga… - donlisander : Dedicato a chi non crede che siano possibili alleanze trasversali, ad ogni livello, un sistema a cui... - Maximopenta5 : RT @redazioneiene: Politici, autorità e personaggi famosi a Roma non pagano da anni le multe come i comuni cittadini? Indaga @roberta_rei #… -