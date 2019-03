LIVE Elezioni regionali Basilicata 2019 | risultati in tempo reale | Sky TG24

tg24.sky

(Di lunedì 25 marzo 2019) Il centrodestra vince lein, per la prima volta dopo 24 anni: con lo spoglio delle sezioni che si sta concludendo, Vito Bardi è il nuovo presidente della Regione. Il Movimento 5 stelle crolla invece rispetto alle scorse politiche, ma resta primo partito con oltre il 20% seguito dalla Lega (18,8%). Carlo Trerotola del centrosinistra è secondo con il 32,8%. Male il Partito democratico, che si ferma all'8%. In rialzo l'affluenza, al 53,58%"Abbiamo scritto la storia: laè pronta per il cambiamento. Chiamerò Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni per fare una grande festa", esulta Bardi. "Al primo posto nell'agenda c'è il lavoro - afferma poi l'ex generale della Guardia di finanza, indicato come candidato da Forza Italia -. I giovani saranno presenti e dovranno avere opportunità in questa terra. Trasparenza, meritocrazia e legalità ...

