huffingtonpost

(Di lunedì 25 marzo 2019) L'impalcatura è fragile. Lentamente l'illusione che il Pd nel passaggio di mano dal renzismo a Zingaretti possa recuperare voti, si sta spegnendo. I sondaggi ma soprattutto il voto delle regionali in Basilicata (e i precedenti, dalla Sardegna all'Abruzzo) dicono sì che perdono i grillini, vistosamente, ma non c'è alcun travaso di voti, o ritorno di voti, verso il Pd (che in Basilicata ha perso dopo una guida regionale ininterrotta dal 1996).L'idea, per la verità un po' infantile, che fosse qualcosa di automatico condendo le uscite del neosegretario dei democratici di generici gridi di battaglia sul rinnovamento radicale, si è rivelato fallace. Non è quella la strada per prendere voti. O meglio. Dipende sempre da qual è l'obiettivo. Se è diventare maggioranza nel paese, la vediamo improbabile. Per un bel po'. Se è diventare ...

NicolaMorra63 : 'L'illusione è la gramigna più tenace della coscienza collettiva: la storia insegna, ma non ha scolari' sosteneva G… - HuffPostItalia : L’illusione della rimonta del Pd - makkox : @LalaHu9 @ilfoglio_it nel disegno (ironico) è chiaro che questa è l'illusione di Conte. Il dragone se lo magna quan… -