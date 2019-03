Lazio | Romulo e Durmisi si giocano il futuro | c' è traffico sulle fasce

Lazio - Inzaghi : «Ripartiamo dal derby! Gioca Luis Alberto - Romulo una risorsa» : FORMELLO - Reduce dalla brillante vittoria per 3-0 nel derby con la Roma , la Lazio si appresta a vivere la delicata trasferta all' Artemio Franchi di Firenze . Dalla sala stampa di Formello , il ...

Lazio-Roma - le probabili formazioni : ballottaggio Romulo-Marusic - recupera Manolas : Come ogni anno, il Derby della Capitale rappresenta una partita a sé. Lazio e Roma arrivano alla stracittadina in due momenti di forma completamente opposti: i biancocelesti vengono dal pareggio ottenuto nella semifinale d'andata di Coppa Italia, ma non vincono da 3 partite in tutte le competizione, mentre i giallorossi hanno vinto le ultime 4 gare mettendosi in un'ottima posizione sia in campionato sia in Champions League. La sfida si giocherà ...

Lazio - Luis Alberto : 'Abbiamo ancora due obiettivi'. Romulo : 'Ripartiamo dal gruppo' : 'Guardiamo avanti, abbiamo ancora tanto per cui lottare'. Luis Alberto su Instagram indica la strada da seguire. Il trequartista della Lazio, tornato ad allenarsi dopo un infortunio all'adduttore, non ...

Lazio - per Romulo buona la prima : ha già conquistato la Lazio : Romulo, 31 anni, è arrivato alla Lazio a gennaio Romulo, buona la prima. All'esterno italo-brasiliano sono bastati 90 minuti per conquistare l'ambiente laziale e rassicurare tutti sulla validità del ...

Lazio-Empoli - le pagelle : Romulo - esordio positivo : ROMA Buona la vittoria per il quarto posto provvisorio. La Lazio è stanca come a Frosinone e pesa come un macigno l'assenza di Luis Alberto regista avanzato. Ci sono poche idee, così fa la differenza ...

Lazio - Romulo si presenta : “arrivare qui è come una rivincita - avevo già perso Juve e Nazionale” : Il giocatore della Lazio si è presentato oggi in conferenza stampa, esprimendo la propria soddisfazione per il suo arrivo in biancoceleste “Nel corso della mia carriera avevo già perso un’occasione alla Juventus a causa di problemi fisici ed ho perso anche la Nazionale nel mio momento migliore. Volevo questa rivincita e tornare in una grande squadra per dimostrare il mio valore: so che qui alla Lazio avrò questa possibilità e ...

Lazio in emergenza. C'è Romulo : 'Sono pronto' : Simone Inzaghi, 42 anni, allenatore della Lazio. Getty Subito in campo. Appena 72 ore dopo la sofferta vittoria di Frosinone. Suo malgrado, la Lazio è costretta ad anticipare a domani, causa Sei ...

Lazio - presentato Romulo : 'Questa è la mia rivincita - vorrei vincere il derby' : Lazio, ecco Romulo. Il centrocampista italo-brasiliano, arrivato nel mercato di gennaio dal Genoa, è pronto a cominciare la sua avventura in biancoceleste. La prima chance potrebbe già averla contro l'...

Lazio - Romulo : 'Essere qui è la mia rivincita. Darò tutto per la Champions' : Non vede l'ora di giocare, Romulo. Il nuovo acquisto della Lazio, arrivato a gennaio in prestito dal Genoa con diritto di riscatto fissato intorno ai 2 milioni di euro, non nasconde le sue ambizioni ...

Lazio - ufficiale la lista per l’Europa League : out Lukaku - c’è Romulo : Lazio lista Europa League 2019 – Niente Lukaku, in Romulo e Patric. La Lazio ha comunicato ufficialmente all’Uefa l’elenco dei giocatori che potranno scendere in campo nelle prossime sfide di Europa League dopo la chiusura del mercato invernale. Rimane fuori quindi l’esterno belga, mentre sono stati esclusi Dušan Basta, Martín Cáceres, Alessandro Murgia, Edoardo Rezzi, Alessandro […] L'articolo Lazio, ufficiale la ...

Lazio - Inzaghi : 'La nostra forza è il gruppo. Romulo sarà convocato' : Vuole tornare alla vittoria in campionato, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, alla vigilia della trasferta di Frosinone, ha parlato in conferenza stampa. Tanti i temi affrontati dall'allenatore: ...

Lazio - visite mediche per Romulo : 'Non vero l'ora di giocare' : visite mediche in corso per Romulo presso la clinica Paideia. L'esterno destro, in arrivo in prestito dal Genoa con diritto di riscatto fissato intorno ai 2 milioni di euro, è pronto per diventare un ...

Lazio - prima di Romulo sfumate due trattative : Secondo il Corriere dello Sport prima della forte virata che ha portato Romulo a Roma, la Lazio aveva avviato due trattative poi sfumate nella mattinata di ieri. I contatti del ds Tare con Timothy Fosu-Mensah , oggi al Fulham ...