Israele | razzo palestinese su una casa a nord di Tel Aviv Sette persone ferite

(Di lunedì 25 marzo 2019) Sono almenoi feriti causati dall’impatto di unlanciato questa mattina da Gaza che ha colpito una costruzione nella comunità di Mishmeret adi Tel. Secondo i servizi di primo soccorso, citati dai media locali, tra ici sarebbero una donna 59 anni e un’altra di 30. Feriti anche un uomo di 30 anni, una ragazzina di 12 anni, uno di 3 anni e un neonato di 18 mesi. Tutti sono stati ricoverati nell’ospedale di Kfar Saba.Il premier israeliano Benjamin Netanyahu si trova negli Stati Uniti per incontrare il presidente americano Donald Trump. Ieri in un’intervista televisiva aveva lanciato un nuovo monito precisando che non esiterebbe a rispondere con forza ad eventuali attacchi di Hamas, malgrado l’imminenza delle elezioni politiche del 9 aprile. Ipotesi ancor più probabile dopo che lo stesso Netanyahu, informato del lancio delha detto di voler rientrare ...

