In Basilicata ha vinto il centrodestra

agi

(Di lunedì 25 marzo 2019) Ilin testa con diverse lunghezze di distacco sul centrosinistra e M5s nella terza piazza. I primissimi dati reali dopo le proiezioni, consegnano una fotografia delle Regionali inche sembrano confermare il trend delle analoghe consultazioni viste sin qui ma che, alla luce dei primi quanto parziali dati, sembra portare qui a un cambio della guardia di rilievo che porterebbe laa passare dopo 24 anni da una guida di centrosinistra a una diLe prime proiezioni (Opino Italia per il Tg2) parlano di Vito Bardi sopra il 42 per cento, Carlo Trerotola, competitor del centrosinistra, poco sotto il 33, Antonio Mattia per M5s che oscilla intorno alla soglia, anche 'psicologica', del 20 per cento, quando naturalmente i numeri sono in continuo aggiustamento nel corso dello spoglio in nottata.I 5 stelle battono sul tasto della loro ...

SkyTG24 : #UltimOra Elezioni #Basilicata, ottimismo in quartier generale centrodestra. #Trerotola (Csx): Se ha vinto #Bardi m… - vittoriozucconi : Salvini si è esibito con i giubbotti dell'ENI e ha vinto il candidato scelto da Berlusconi. Vita nuova in Basilicat… - masechi : Il centrodestra dal 4 marzo 2018 a oggi ha vinto tutti i turni elettorali. Le proiezioni sulla Basilicata, cdx al 4… -