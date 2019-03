' Hesperios Occidentale' | anteprima ad Unicam

cronachemaceratesi

(Di lunedì 25 marzo 2019) In Hespérios il pensiero, l'opera dell'uomo ed il paesaggio sono un unicum intimamente collegato e connesso: qui astronomia, matematica, filosofia come geografia, storia e politica maturavano nelle ...

UnicamUffStampa : Hespérios affronta e scava l'origine e l'identità dell'Occidente e dell'uomo occidentale offrendo la visione non di… - viverecamerino : Hesperios Occidentale in scena all'Università di Camerino - PoloMusealeAten : Hespèrios occidentale: opera per teatro, musica, danza e poesia. Le scienze della Terra, l' Antropologia, la Mitol… -