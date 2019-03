VS | valanga travolge 4 persone | 1 morto e 1 ferito

valanga finisce in autostrada e travolge automobili in Colorado : Gelo e neve stanno colpendo negli ultimi giorni il Colorado. Domenica, nella zona del Ten Mile Canyon, riserva naturale nel centro del Paese, una Valanga ha interessato un versante montuoso...

valanga travolge gruppo di sciatori a Crans Montana : 4 feriti e numerosi dispersi Video : A Crans Montana, il prossimo week-end, sono in programma le gare femminili della Coppa del mondo di sci. Il patron del torneo, Marius Robyr, ha spiegato che questo incidente non dovrebbe mettere a ...

Svizzera - valanga travolge sciatori su una pista segnata : almeno dieci persone coinvolte : “Varie persone” sono state travolte da una valanga a Crans Montana, un paese del Canton Vallese sulle Alpi svizzere. Sotto la neve, secondo le stime della polizia del Cantone Vallese, potrebbero esserci 10-12 sciatori. O forse molti di più. La valanga si è abbattuta su una zona chiamata della Plaine-Morte, su una pista segnata. I soccorritori sono sul posto. Avalanche à Crans Montana sur la piste de Plaine Morte. Il y aurait des ...

Svizzera - valanga travolge sciatori a Crans Montana : almeno dieci persone coinvolte : “Varie persone” sono state travolte da una valanga a Crans Montana, un paese del Canton Vallese sulle Alpi svizzere. Sotto la neve, secondo quanto fa sapere la polizia del Cantone Vallese, ci sono 10-12 sciatori. La valanga si è abbattuta su una zona chiamata della Plaine-Morte, su una pista segnata. I soccorritori sono sul posto. Avalanche à Crans Montana sur la piste de Plaine Morte. Il y aurait des skieurs ensevelis ...

valanga travolge almeno 10 sciatori a Crans Montana : almeno 10 sciatori travolti da una Valanga a Crans Montana, sulle Alpi svizzere. Lo fa sapere la polizia del Cantone Vallese, dove è avvenuto il fatto, precisando che i soccorritori sono al lavoro. ...

valanga travolge un gruppo di sciatori : diverse persone sepolte : “diverse persone” sono rimaste sepolte da una Valanga a Crans-Montana, nel Canton Vallese, in Svizzera. Lo riferisce la polizia. La Valanga ha investito la pista di Plaine Morte. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio nel settore della Plaine-Morte e, ha riferito la polizia, “i soccorsi sono sul posto”. L'articolo Valanga travolge un gruppo di sciatori: diverse persone sepolte sembra essere il primo su Meteo Web.

Svizzera - valanga travolge gruppo di sciatori : “Diverse persone sepolte sotto la neve” : Una valanga ha travolto la pista di Plaine Morte, a Crans-Montana, nel Canton Vallese. Secondo quanto riportano fonti della polizia, ci sarebbero diverse persone sepolte sotto la neve. Al lavoro due elicotteri impegnati nelle operazioni di soccorso.Continua a leggere

Courmayeur - valanga travolge sciatori : tre morti. Si cerca una quarta persona : Tre dei quattro sciatori dispersi da domenica sopra Courmayeur sono stati trovati senza vita. I loro corpi sono stati individuati durante le operazioni di ricerca del Soccorso alpino valdostano e della Guardia di finanza. Almeno tre del gruppo di quattro freerider – due britannici due francesi – è stato sepolto da una valanga in Val Veny, nella zona del canale degli Spagnoli, dove vige un’ordinanza dell’amministrazione comunale che ...

Courmayer - valanga travolge sciatori : tre morti. Si cerca una quarta persona : Tre dei quattro sciatori dispersi da domenica sopra Courmayeur sono stati trovati senza vita. I loro corpi sono stati individuati durante le operazioni di ricerca del Soccorso alpino valdostano e della Guardia di finanza. Almeno tre del gruppo di quattro freerider – due britannici due francesi – è stato sepolto da una valanga in Val Veny, nella zona del canale degli Spagnoli. I soccorritori con l’ausilio di unità cinofile e di ...

valanga travolge e uccide scialpinista - ricerche di altri due sciatori scomparsi : Una Valanga caduta sotto la Punta Ollietta (Saint-Pierre) oggi pomeriggio ha travolto e ucciso uno scialpinista milanese di 45 anni. La massa di neve si è staccata intorno alle 13,45 a 2.500 metri di quota investendo un terzetto di sciatori, due dei quali sono stati recuperati illesi dalle guide del Soccorso alpino intervenute sul posto con l’elico...

Diemtigen - BE - : valanga travolge due sciatori - morto un uomo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Dramma in Val d’Aosta - valanga travolge scialpinisti : un morto - due salvati dai soccorritori : Sul posto, a circa 2500 metri di altitudine, sono subito intervenuti gli uomini del soccorso alpino ma purtroppo per uno degli sciatori coinvolti non vi è stato nulla da fare. salvati e portati poi a valle invece altri due alpinisti che erano con lui. Ad ostacolare le operazioni anche il maltempo che ha costretto i soccorritori a raggiungere a piedi la zona.Continua a leggere

Maltempo - valanga travolge persone nelle Alpi francesi : un morto : Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite per una valanga che si è abbattuta su un settore fuori pista della località sciistica di Val Cenis, nella Savoia francese. Lo si è appreso dalla prefettura locale. Dieci persone sono state travolte dalla valanga, secondo quanto precisato dalla prefettura, 7 sono state recuperate sane e salve dai soccorritori. L'articolo Maltempo, valanga travolge persone nelle Alpi francesi: un morto sembra ...

Neve e maltempo - la diretta : valanga travolge l'Autobrennero. «Fermi in auto da 22 ore» : Emergenza in tutta Italia per il maltempo. Ecco le le notizie dell'ultima ora. Una valanga ha investito l'autostrada del Brennero nei pressi del confine di stato. Non vi sono feriti. La...