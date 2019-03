Telecronista tv contro l' arbitro donna | E' uno schifo vedere le donne che

blogo

(Di domenica 24 marzo 2019)"Io prego la regia di seguire l'assistente... E' una cosa inguardabile. E' unoleche vengono a fare gli arbitri in un campionato dove le società spendono centinaia di migliaia di euro ed è una barzelletta della Federazione questa... Eccola, Annalisa Moccia di Nola, una cosa impresentabile per un campo di calcio..." Così parlò Sergio Vessicchio,di CanaleCinqueTv, che ieri, sabato 23 marzo, ha seguito e commentato Agropoli - Sant'Agnello per il campionato Eccellenza, Girone B. Ha aperto così la sua telecronaca, invitando la regia a seguire l'assistente di gioco nelle operazioni di verifica del campo: il calcio di inizio doveva ancora essere fischiato.Ovviamente la performance professionale del giornalista, in attività dal 1985 - come si legge su AgropoliNews con cui collabora -, non è passata inosservata, arrivando alle orecchie di ASSIST - ...

