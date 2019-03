Resti umani Ferrara | ossa tra i cespugli Morta mesi fa

ilrestodelcarlino

(Di domenica 24 marzo 2019), 24 marzo 2019 - Da uno di arbusti e rovi spunta un mistero. Uno scheletro umano , foto, , verosimilmente di una donna, seminascosto tra terra e foglie. Nessun documento, solo alcuni ...

Carlino_Ferrara : #Ferrara, il mistero delle ossa: al vaglio gli elenchi degli scomparsi - Simo07827689 : RT @Ilconservator: Per il #Tg1 i #GiletsJaunes sono 4 gatti mentre a Londra quelli che sfilano per il Remain della #Brexit… - peppiniellopz : RT @Ilconservator: Per il #Tg1 i #GiletsJaunes sono 4 gatti mentre a Londra quelli che sfilano per il Remain della #Brexit… -