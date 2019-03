Precipita col parapendio | ricoverato in gravi condizioni

Bologna - fratelli di 11 e 14 anni morti Precipitati dall'ottavo piano. Erano in casa col padre portato in questura : Tragedia a Bologna: due ragazzi, fratelli di 11 e 14 anni sono morti. I ragazzini sono precipitati dall'ottavo piano di un palazzo alla Barca in periferia, in via Quirino di...

Bellano - Precipita sui binari Volo di 30 metri - miracolato : Tre squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecco sono intervenute questa notte a Bellano per un incidente stradale lungo la provinciale 62. Un furgone adibito al trasporto e alla ...

Arezzo - Precipita aliante in decollo e muore il pilota : il fratello 10 anni fa era morto allo stesso modo : Un uomo è precipitato con l’aliante ed è morto. La vittima si chiama Enzo Acanti, 73 anni, residente a Faella, frazione del comune di Castelfranco Piandiscò, nel Valdarno aretino. Appassionato di volo, il pensionato si è schiantato al suolo in fase di decollo nell’aviosuperficie ‘Budini Gattai‘ tra Montecchio Vesponi e Castroncello, nel comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo). Per un tragico destino, anche il fratello di ...

Aereo Ethiopian Precipitato : Arturo salvo per miracolo - ha cambiato volo all'ultimo momento : salvo per miracolo grazie ad un cambio di volo che l' agenzia presso cui lavora aveva fatto qualche ora prima della partenza. Anzichè partire da Roma e fare scalo ad Addis Abeba per poi...

Il Boeing 737 max della Ethiopian Airlines Precipita 6 minuti dopo il decollo. 8 italiani tra le 157 vittime : Tragedia in Etiopia. Un aereo dell'Ethiopian Airlines in volo da Addis Abeba a Nairobi, in Kenya, precipita pochi minuti dopo il decollo. A bordo 149 passeggeri ed 8 membri dell'equipaggio. Non ci ...

