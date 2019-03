Palermo | paura in un bar | entra nel bagno e poi esce con le vene tagliate

ilgiornale

(Di domenica 24 marzo 2019) La ragazza è stata salvata da due poliziotti liberi dal servizio che erano nel bar ae dall'arrivo veloce dell'ambulanza che l'ha immediatamente soccorsa. Ha tentato il suicidio all'interno di un bar palermitano in zona via Libertà. La giovane è stata subito trasportata con un'ambulanza in ospedale ed ora sta bene.Intorno alle 18 di ieri sera una diciannovenne ha fatto il suo ingresso dentro il locale, le è stato concesso di poter utilizzare ile dopo qualche minuto ne è uscita fuori con i polsi grondanti di sangue. Si era tagliata le. Il panico nel locale, dipendenti e clienti non sapevano che cosa fare, ma tra la gente ci sono due agenti liberi dal servizio che prendono in mano la situazione.Today riferisce che si sono lanciati sulla ragazza di 19 anni prestandole un primo sommario soccorso, successivamente hanno ordinato al barista di chiamare un'ambulanza ...

