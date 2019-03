I vescovi in campo a sostegno dello ius soli | Chi nasce qui è italiano

ilgiornale

(Di domenica 24 marzo 2019) "Una legge sullo iusè assolutamente necessaria perché è senza senso che un ragazzino che da anni vive in Italia debba fare l'eroe per avere riconosciuta la cittadinanza". Il riferimento è Rami Shehata, che ha salvato i compagni di classe, durante il sequestro del bus a San Donato Milanese. A parlare è Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento creato cardinale anche per l'impegno verso i migranti, che a Repubblica ha spiegato anche come sia"triste che il cantante Mahmood dopo aver vinto Sanremo, si sia sentito straniero nel suo Paese".Iscendono inper la riforma sulla cittadinanza:"Lo iusoffre al Paese maggiore sicurezza, perché significa far sentire parte delle nostre città chi in via formale ancora non lo è", sostiene monsignor Gian Carlo Perego. Anche Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia, è sulla stessa linea dei "colleghi", schierandosi contro il ...

repubblica : Oggi su Rep: ???? Ius soli, ora i vescovi scendono in campo: “Chi nasce in Italia è italiano” - nadbitti : RT @repubblica: Oggi su Rep: ???? Ius soli, ora i vescovi scendono in campo: “Chi nasce in Italia è italiano” - michtrim : RT @repubblica: Oggi su Rep: ???? Ius soli, ora i vescovi scendono in campo: “Chi nasce in Italia è italiano” -