Fabrizio Frizzi | Milly Carlucci scoppia a piangere a Domenica In | «Una mancanza enorme»

(Di domenica 24 marzo 2019) «Una». Il lungo applauso nasce spontaneo negli studi diIn durante il ricordo didi, ospite oggi di Mara Venier. «Quando ho sentito Carlotta (Mantovani) per la messa di martedì ho pensato come fosse possibile che sia passato già un anno dalla sua morte – dice in lacrime – Io penso che sia da qualche altra parte a fare qualcosa. La stima tra di noi era reciproca».è morto il 26 marzo 2018.«Siamo stati per tanti anni un team, ci siamo sostenuti a vicenda – ha proseguito – Superare insieme le difficoltà ti aiuta a crescere e crea dei legami, avevamo molte cose in comune. Abbiamo condiviso tante cose che per fortuna rimangono, nessuno te le porta via più». Poi commossa chiede di cambiare discorso: «Ti prego Mara parliamo di altro».

