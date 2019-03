Diecimila battute per un bacio non dato

huffingtonpost

(Di domenica 24 marzo 2019) Questo brano è tratto da, "Con gli occhi di un terzino sinistro", Emersioni, di Fabio Luppino in libreria dal prossimo 4 aprile.«Cercami», mi aveva detto. Non appena entrato in campo, prima della foto, guardavo in continuazione sulla sinistra, dove c'erano le spoglie ed essenziali gradinate. Non c'era, ma sarebbe arrivata. «Cercami, guardami, sorridimi, prendimi». Quante volte me lo aveva detto senza parlare, quante volte. Descrivere lo sguardo di una donna potrebbe essere un'estasi capace di durare pagine e pagine, come una Mille e una notte, non finire mai. Sembravo vivere solo per quello. Tutto il resto sarebbe stato oltraggioso, sminuente, la fine. Perdersi così, ma poi perderla davvero. Quando avevamo iniziato da un po', arrivò. «Eccomi». Già poco sicuro di mio, in pantaloncini bianchi e maglietta, calzettoni ...

