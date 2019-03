Conte | la mia esperienza di governo termina con la legislatura

ilfogliettone

(Di domenica 24 marzo 2019) "Io personalmente ho detto che non ho la prospettiva di lavorare per una nuovadi. La miadicon questa". Parla il premier Giuseppe, a margine della firma a Lecce accompagnato dalla ministra Barbara Lezzi dell'accordo per sostenere la ricerca in Puglia fra l'ad Eni Claudio De Scalzi, il presidente del Cnr Massimo Inguscio e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano., rispondendo ai giornalisti, ha invitato la sua maggioranza a lavorare insieme e concentrarsi tutti insieme per dare prova di buon.."Non esiste per me - ha sottolineato rispondendo sulla crisi di consenso M5s attestata dalle ultime elezioni Regionali e dai sondaggi in vista delle elezioni europee di maggio - una strategia per salvare il Movimento. Ora stiamo parlando di sondaggi e i sondaggi di oggi potrebbero non essere quelli di domani o di ...

