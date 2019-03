laragnatelanews

(Di sabato 23 marzo 2019)Grazie al concessionario Volvo di Roma – Autostar, via Salaria 1282 abbiamo avuto la possibilità di effettuare una Prova su strada della Volvo XC-90. Non un’auto nuovissima, essendo arrivata sul mercato nel 2015, ma comunque un Riferimento nel panorama automobilistico “moderno”, a partire dal concetto stesso di ciò che maggiormente rispecchia il gusto degli automobilisti attuali. Auto sicura come tradizione Volvo, all’avanguardia in tal senso, ma privilegia oltre alla sicurezza attiva e passiva, il confort. Abbiamo di fronte un SUV, un’auto che però è poco Muscolosa e cattiva, ma più elegante e raffinata. Le linee stesse sonodi, quasi essenzialità che trovano un motivo di personalizzazione solo nel frontale (diventatodi Family Feeling per tutti gli ultimi modelli Volvo) e ancor più, nella coda, dove c’è un ...

Solo_A_Roma : RT @vegancycle: Quando gli automobilisti sostengono che la bicicletta è un veicolo come tutti gli altri (ovvero i suv), fategli vedere ques… - MaurizioMurgia : XC 90, quando un SUV sa essere sinonimo di eleganza e sobrietà [+ Galleria] - MaurizioMurgia : XC 90, quando un SUV sa essere sinonimo di eleganza e sobrietà [+ Galleria] - La Ragnatela News -