Scuolabus incendiato | nelle prossime ore la conferma dell' arresto di Sy

(Di sabato 23 marzo 2019) È attesa per oggi la convalidadi Ousseynou Sy, l'autista che ha dirottato un bus con una scolaresca e poi gli ha dato fuoco mercoledì a San Donato Milanese. Il gip Tommaso Perna, dopo averlo ascoltato venerdì pomeriggio al carcere di San Vittore, deve depositare l'atto entro 48 ore dall'interrogatorio.L'uomo è accusato di strage, sequestro di persona, incendio, e resistenza con l'aggravante terroristica.“Segni di squilibrio” “A mio giudizio ha dato seri segni di squilibrio e la maniera che ha avuto il gip di portare avanti l'interrogatorio è stata volta a verificare questo aspetto”, ha detto nel frattempo Davide Lacchini, l'avvocato difensore di Sy.“Sentivo le voci dei bambini in mare che dicevano ‘fai qualcosa di eclatante per noi ma non fare del male a questi bambini'” avrebbe dichiarato da parte sua l'arrestato nel corsoa deposizione.Sarebbero ...

