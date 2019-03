Ousseynou Sy | la verità brutale di Matteo Salvini | Non fatelo passare per il matto

Ousseynou Sy - chi è l'autista dello scuolabus | "I figli morti in mare" : ma la verità è diversa : Nato in Francia da genitori senegalesi, con la cittadinanza italiana dal 2004 per aver sposato una bresciana, separato, Ousseynou Sy, detto Paolo, 47 anni, è l'autista dello scuolabus della tentata strage di San Donato (Milano). Nel 2007 gli era stata sospesa la patente per eccessivo consumo di alcolici