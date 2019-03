Isis | cade anche l’ultima roccaforte in Siria | “È la fine del Califfato | sconfitto al

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2019)l’ultimadello Stato Islamico in, Baghuz, è stata liberata. L’annuncio arriva dalle Forze democratichene (Sdf) che tramite il loro portavoce Mustafa Bali hanno dichiarato la liberazione della cittadinana, caduta nelle mani del sedicente Stato Islamico nel 2013. “Le Forze democratichene dichiarano la totale eliminazione del cosiddettoe la sconfitta territoriale al 100% dell’. In questo giorno unico, commemoriamo migliaia di martiri i cui sforzi hanno reso possibile la vittoria”, ha annunciato Bali su Twitter. Una notizia confermatadal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che su Twitter ha scritto: “Lo Stato islamico inè statoal 100%“. I combattenti dell’alleanza kurdo-araba sostenuta dagli Stati Uniti hanno alzato la loro bandiera gialla per celebrare la storica ...

