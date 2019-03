Cina | l' ultimo scontro tra vicepremier Salvini gela Di Maio

VacCinato il 95% dei bimbi - oggi ultimo giorno. Grillo : 'Niente scuola senza copertura' : Siamo tutti persone responsabili, consapevoli del valore della scienza. La prima proroga l'aveva fatta il precedente Governo perché non aveva attivato l'Anagrafe nazionale. Noi abbiamo prorogato ...

VacCinato il 95% dei bimbi - oggi ultimo giorno. Grillo : «Niente scuola senza copertura» : Una rilevazione di medio termine per valutare l'impatto della Legge sulle vaccinazioni obbligatorie nelle coorti di bambini nati negli anni 2015, 2014 e 2010 è stata pubblicata sul sito...

La cuCina di Roma insieme ai volontari del Capitano Ultimo : La cucina Romanesca sulla strada dei poveri. Un evento organizzato dall'Associazione volontari Capitano Ultimo per domenica prossima nello spazio di via della Tenuta della Mistica, a Roma. Tutti a ...

AlluCinati e magri : chi sono gli uomini che lasciano l’ultimo bastione di Isis Video : Tra loro, anche alcuni sospettati di aver fatto parte del gruppo terroristico. Ma tutti negano oppure dicono di non capire l’arabo

Curling - Mondiali Junior 2019 : Italia sconfitta anche dalla Cina. Gli azzurrini chiudono all’ultimo posto in classifica : Si chiude con una sconfitta il cammino dell’Italia ai Mondiali Junior di Curling a Liverpool (Canada). La squadra azzurra composta dallo skip Luca Rizzolli e da Mattia Giovanella, Alessandro Odorizzi e Giovanni Gottardi è stata superata 8-6 dalla Cina. I nostri portacolori chiudono così all’ultimo posto in classifica il round robin con una vittoria e otto sconfitte. Una partita iniziata in salita per gli azzurrini, che subiscono due punti nel ...

Bambini non vacCinati paragonati a quelli morti nei campi di concentramento : ecco l’ultimo scempio dei gruppi No-Vax : I No-Vax sempre più estremi, sempre più improbabili e improponibili. A Trento, forse, hanno toccato il fondo della pateticità. Come tutti gli estremisti a priori, anche i gruppi contrari ai vaccini rasentano a volte il ridicolo, e anche se volessimo trovare delle ragioni nelle loro teorie, alcune propagande non fanno altro che allontanare sempre di più dalle loro idee una larga fascia di popolazione. Ma questa volta hanno raschiato quel fondo: ...

Calcio - quegli affari svaniti all'ultimo momento sull'asse Italia-Cina : ROMA - Il Vesuvio, non la Cina. Almeno per ora. Marek Hamsik vede allontanarsi il suo sbarco nella Chinese Super League, anche se le sorprese restano dietro l'angolo, con la finestra di mercato per ...