ilfogliettone

(Di sabato 23 marzo 2019) Ha dato la scossa a 6 km dall'arrivo, nel tratto piu' duro del Poggio, poi si e' preso la gloria sul traguardo di via Roma: e' stata una vittoriaquella di Julienche si impone da campione, con una volata lunga e di potenza, nella 110ma edizione della, confermandosi il ciclista piu' forte del momento. Il 'moschettiere' della Deceuninck-Quick-Step in volata ha messo in fila Naesen, Kwiawtowski e Sagan (che conferma la 'maledizione' per la Classicissima), dando la 14ma vittoria alla Francia nella corsa della Riviera dei Fiori. Una gara perfetta quella del 27enne dominatore di questo inizio di primavera (due tappe della Tirreno-Adriatico e la 'Strade Bianche') che gli aveva cucito addosso la casacca, non sempre portafortuna, di favorito numero uno della vigilia. Ma da fuoriclasse qual e', oggi ha messo in fila tutti i migliori (Nibali ha chiuso 8/o), ...

ilfogliettone : Capolavoro Alaphilippe, la Milano-Sanremo è francese - - GioelePaglia : Milano-Sanremo, Alaphilippe che capolavoro. Nibali ottavo primo italiano - CFNFMCalcio : milano-sanremo-alaphilippe-che-capolavoro-nibali-ottavo-primo-italiano -