Ascolti TV 22 Marzo 2019 | Ciao Darwin contro La Corrida | Bonolis vince

Ascolti TV | Giovedì 21 marzo 2019. Che Dio ci Aiuti chiude al 25.5% - Non si ruba a casa dei ladri 13.1%. Le Iene su David Rossi all’8.3% : Gianmarco Saurino ed Elena Sofia Ricci Su Rai1 l’ultima puntata di Che Dio ci Aiuti 5 ha conquistato 5.713.000 spettatori pari al 25.5% di share. Su Canale 5 Non si ruba a casa dei ladri ha raccolto davanti al video 2.998.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Rai2 Popolo Sovrano ha interessato 475.000 spettatori pari al 2.4% di share. Su Italia 1 Speciale Le Iene ha catturato l’attenzione di 1.514.000 spettatori (8.3%). Su Rai3 ...

Ascolti TV | Mercoledì 20 marzo 2019. Si Accettano Miracoli 14.4% - Non è la D’Urso 14%. Il finale de La Porta Rossa al 12.4% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 20 marzo 2019, su Rai1 la commedia Si Accettano Miracoli ha conquistato 3.295.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.38 all’1.06 – la seconda puntata di Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.331.000 spettatori pari al 14% di share (Buonanotte Live di 8 minuti: 845.000 – 17%). Su Rai2 l’ultimo episodio de La Porta Rossa 2 ha ...

