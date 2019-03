La moglie di Tony Ferguson chiede un ordine restrittivo : il fighter UFC spacca i muri di casa e crede di essere ‘controllato’ : La moglie di Tony Ferguson chiede un ordine restrittivo nei confronti del marito: diversi problemi comportamentali mostrati negli ultimi tempi dal fighter UFC che vive nella paranoia di essere ‘controllato’ Tony Ferguson ha una vera e propria ossessione e purtroppo non è quella di vincere il titolo dei pesi leggeri. ‘El Cucuy’ vive nella paranoia di essere ‘controllato’. È stata tristemente costretta a confermarlo la moglie, come ...

UFC – Follia Conor McGregor : il fighter MMA aggredisce un fan e viene arrestato : Conor McGregor arrestato a Miami: un fan invadente lo infastidisce, ‘The Notorious’ gli strappa il telefono dalle mani e lo distrugge Conor McGregor torna a far parlare di sé, ma questa volta niente che riguardi il mondo delle MMA. Il fighter UFC è stato arrestato a Miami con l’accusa di furto e danneggiamento. Alle 5 di lunedì mattina, Conor McGregor è stato avvicinato da un fan all’uscita dell’hotel Fontainebleau Miami Beach, il ragazzo ...

UFC FIght Night : Blachowicz vs Santos - sabato in diretta streaming su DAZN : Primo appuntamento europeo del 2019 per Ultimate Fighting Championship che, sabato 23 febbraio farà tappa a Praga. Nella locale O2 Arena andrà infatti in scena UFC Fight Night 145, il cui main event è la sfida tra Jan Blachowicz e Thiago Santos. Tra i protagonisti della card anche l'italiano Carlo Pedersoli Jr. Scontro tra mediomassimi nel clou di Praga L'incontro più atteso nella card di Praga è senza dubbio il main event, sfida tra due pesi ...

UFC FIght Night 144 – Vittoria super per l’azzurra Mara Romero Borella : sconfitta l’imbattuta Taila Santos : Mara Romero Borella vince, per split decision, il match contro l’imbattuta Taila Santos: grazie al successo di UFC Fight Night 144, la Fighter azzurra è 2-1 nella promotion americana Sventola alto il tricolore nella gabbia di UFC Fight Night 144. Nell’evento tenutosi a Fortaleza, la Fighter azzurra Mara Romero Borella ha ottenuto un’importante Vittoria contro la Fighter di casa, Taila Santos, imbattuta nei 15 incontri disputati in ...

UFC - Squalifica Nurmagomedov – Il fighter prende la sua decisione : fuori un anno intero e mai più a Las Vegas : Preso atto della Squalifica della Nevada State Athletic Commission, Khabib Nurmagomedov ha deciso di stare fuori per più tempo del dovuto e non combattere più a Las Vegas Nella giornata di ieri la Nevada State Athletic Commission si è pronunciata in merito alle squalifiche di Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor dopo i fatti di UFC 229. Il fighter daghestano è stato punti con 9 mesi di sospensione (riducibili a 6 se parteciperà a campagne ...