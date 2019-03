Quella sua maglietta troppo fina | l' ultima moda delle vip è non usare il reggiseno

Spoiler La porta rossa - 13 marzo : Anna vuole dimostrare la sua innocenza e Quella di Piras : Prosegue il successo televisivo de 'La porta rossa 2', che annovera tra i protagonisti anche Lino Guanciale. La fiction sta ottenendo buoni ascolti, catturando ogni settimana l'attenzione di milioni di spettatori. Gli Spoiler del nono episodio della quinta puntata, che andrà in onda il 13 marzo, sottolineano che Vanessa continuerà a frequentare Federico. La donna però assumerà un comportamento decisamente sospettoso nei confronti dell'uomo, in ...

Adam Levine : "Come lo yoga ha giovato alla mia vita (anche a Quella sessuale)" : Adam Levine, cantante dei Maroon 5, ringrazia lo yoga. "Mi sento molto fortunato ad aver incontrato questa disciplina", scrive su Instagram l'artista in una didascalia a corredo di una foto in cui appare con le mani incrociate dietro la schiena. "L'attività si rivela profondamente diversa per ogni individuo, per questo ho esitato a condividere con il mondo quello che rappresenta per me", ha detto Levine."A ogni modo, stavolta ho deciso di ...

Candido Cannavò - a 10 anni dalla sua morte ricordo ancora Quella telefonata : Di quel pomeriggio di dieci anni fa ricordo le lacrime, che affogavano le parole che dal mio telefono in Sicilia arrivavano a Milano, nel cuore della redazione, colpito dalla morte del “Direttore”. Piangevo per la morte di Candido Cannavò con un amico, Daniele Redaelli, scomparso da poco, e che aveva lavorato sempre al suo fianco, a La Gazzetta dello Sport. Le lacrime di Daniele trascinavano le mie, lui conosceva il direttore, il giornalista e ...

Ultimo e Quella sua amicizia con Oni One - il rapper di estrema destra che accoltellò tre ragazzini : “Sto piangendo per te, piangendo lacrime vere, perché ti immagino buono, tu non sei quello che hanno detto, non sei quello che tu hai fatto, non sei quello che la legge ha pensato tu fossi… Sono triste amico mio, e continuo a piangere, 4 giorni fa mi dicesti al telefono ‘ao ma quando vieni a trovarmi?’ ed io ero sempre troppo preso per il lavoro, sono stato scortese con il destino, l’ho sfidato, sarei dovuto venire subito, ma la vita ...

Il libro che imbarazza il Vaticano : "Quella Chiesa omofoba ma abitata da sacerdoti omosessuali" : In uscita "Sodoma", del giornalista e sociologo francese Fréderic Martél: descrive una comunità che si pronuncia contro le persone Lgbt, le unioni civili e le adozioni gay, ma che poi praticherebbe al suo interno comportamenti omosessuali

Sanremo 2019 - il disastro in diretta di Fabrizio Moro : Quella volta che si dimenticò il testo di una sua canzone : Dopo il trionfo dell’anno scorso, questa sera Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo per duettare con Ultimo. I due canteranno il brano “I tuoi particolari“, già in vetta alla classifica parziale e molto trasmesso dalle radio. Speriamo però che non ricapiti quello che è successo qualche giorno fa a Fabrizio Moro quando, ospite di Al Bano Carrisi a 55 passi nel Sole, si è completamente dimenticato il testo di una sua ...