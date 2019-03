Primarie Pd - Prodi : “Non è un voto contro il Governo - ma per il cambiamento”. E al seggio apre la bandiera Ue : “Non è un voto contro il Governo, è un voto per il cambiamento”. A dirlo è Romano Prodi, al suo arrivo al seggio per votare alle Primarie del Pd a Bologna. “Non si deve mai votare contro, si deve votare pro”, ha spiegato l’ex premier, aggiungendo: “Ma attenzione che se si continua così, il Paese va proprio in serie C o D, questa è la situazione che abbiamo”. All’ex premier è stata anche consegnata ...