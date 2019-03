MotoGp – Dall’Igna ed il caso spoiler | il direttore generale Ducati furioso | “mi

sportfair

(Di venerdì 22 marzo 2019) Gigi Dall’Igna non ci sta: le parole delsul, che ha costretto il team a rivelare troppo dettagli E’ arrivato il giorno che in tantissimi aspettavano: oggi la Corte d’appello della FIM prenderà la sua decisione riguardo lomontato sulla Desmosedici Gp al Gp del Qatar. Laè certa di aver rispettato le regole, mentre quattro team rivali chiedono che venga impedito al team di Borgo Panigale di usare la nuova appendice perchè crea carico aerodinamico.Una brutta bega per Gigi Dall’Igna, infastidito dalla situazione, che ha costretto il team a svelare troppi dettagli: “fosse stato per me, non avrei mai detto a cosa serviva quell’elemento, mi sono anche arrabbiato con Petrucci che nei test aveva parlato di raffreddare la gomma. Invece, nel presentare la difesa abbiamo già dovuto svelare parte dei ...

