Mattarella a Xi Jinping | rafforziamo la cooperazione Merkel e Juncker | serve reciprocità

Sergio Mattarella riceve Xi Jinping : “Dialogo a doppio senso - anche sui diritti umani in Cina” : Il presidente cinese Xi Jinping inizia la sua visita a Roma dal Quirinale, dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha accolto chiedendo un dialogo anche sul tema del rispetto dei diritti umani in Cina. "La firma del Memorandum è la cornice ideale per imprese italiane e cinesi", ma deve essere "a doppio senso", avverte il capo dello Stato.Continua a leggere

Mattarella incontra Xi Jinping | : Il presidente cinese: «Incontro fruttuoso». Il capo dello Stato: «Il contributo italiano alla nuova Via della Seta ha un significato cruciale»

Xi Jinping incontra Mattarella al Quirinale : 'La via della seta è una strada a doppio senso' : ... quindi in conclusione ha aggiunto: 'Guardando il mondo ci ritroviamo avanti un cambiamento epocale, la Cina e l'Italia sono due importanti forze nel mondo per salvaguardare la pace e promuovere lo ...

Mattarella incontra Xi Jinping : Via della Seta è a doppio senso : Roma, 22 mar., askanews, - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto il suo omologo cinese Xi Jinping al Quirinale. Un incontro caratterizzato da grande cordialità, con ripetuti ...

Mattarella incontra Xi Jinping : "Rafforziamo la cooperazione tra Italia e Cina" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale il presidente della Cina Xi Jinping in quella che è stato il suo primo impegno ufficiale di questa breve trasferta Italiana. Il leader cinese, giunto ieri sera a Roma, è stato accolto al Quirinale insieme alla consorte Peng Liyuan con gli onori militari.I due leader si sono poi ritirati all'interno per un colloquio privato e subito dopo ...

Mattarella a Xi Jinping : 'Auspico confronto sui diritti umani' : Roma, 22 mar., askanews, - 'Anche alla luce del mandato italiano nel Consiglio dei diritti Umani delle Nazioni Unite, desidero auspicare che, in occasione della sessione del Dialogo UE-Cina sui ...

Cina - Xi Jinping in visita da Mattarella : bilaterale sulla Via della Seta al Quirinale : La bandiera cinese sul Colle ed una scorta "reale" del reggimento dei Corazzieri a cavallo hanno accolto Xi Jinping, il Presidente della Cina, e la consorte Peng Liyuan, attesi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la first daughter Laura. I due Capi di Stato si sono trattenuti in un faccia a faccia per venti minuti, mentre Laura Mattarella ha accompagnato la firs lady cinese in una visita al Palazzo del Quirinale. La bilaterale si ...

Xi Jinping a Roma - Mattarella : "Più cooperazione Italia-Cina e confronto sui diritti" : Con il presidente Sergio Mattarella c'è stato un " incontro fruttuoso , con un ampio consenso", ha aggiunto Xi Jinping, sottolineando che "la Cina e l'Italia sono due importanti forze nel mondo per ...

Xi Jinping al Colle da Mattarella. Domani la firma dei nuovi accordi commerciali. Ue boccia l'intesa : Prima giornata di incontri istituzionali per il Presidente cinese, atterrato a Roma ieri sera. Incontrerà anche i presidenti di Senato e Camera, Casellati e Fico. In serata il ritorno al Colle per la ...

'I miei 9 minuti con Xi Jinping'. Il leader cinese domani a Palermo - un omaggio a Mattarella - di G. Cerami - : Lo aspettano al Palazzo dei Normanni, la sede del Parlamento più antico al mondo tra mosaici e cappella Palatina. Ma forse ci sarà una tappa anche al Teatro Massimo e sulla spiaggia di Mondello. "...

