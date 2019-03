Lippi e gli Zhang al Quirinale per Xi Jinping

Andrea Zelletta bacia tutte : Maria De FiLippi rivela un dettaglio : Andrea Zelletta: il dettaglio che fa infuriare le sue corteggiatrici E’ successo oggi a Uomini e Donne: il tronista Andrea Zelletta, non contento di star conoscendo donne molto diverse tra loro e in grado di tenerle testa, ha deciso di baciarle tutte scatenando la loro ira e la loro accesa reazione. Prima di tutto Federica, dopo diverse esterne e un bacio molto sentito durante il suo compleanno, ha abbandonato il programma. Dopo è venuta ...

La Confessione (Nove) - Gomez a Costanzo : ‘Senza di lei sua moglie sarebbe diventata Maria De FiLippi?’. ‘Più brava di me’ : Venerdì 22 marzo alle 22.45 su Nove ospite de “La Confessione” di Peter Gomez è il giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo. Il direttore de Ilfattoquotidiano.it mostra all’inventore del Maurizio Costanzo Show una foto della moglie, Maria De Filippi, sposata il 28 agosto 1995. “Come fa a essere così brava a fare ascolti?”, chiede Gomez. “Perché Maria è un’altra che si immedesima molto nella ...

Sossio Aruta e Ursula aspettano un figlio : la prima ecografia da Maria De FiLippi : Nel trono over di spunta una notizia bomba. Ormai è chiaro che tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta sia tornato l'amore, ma a coronare la loro storia è finalmente giunta anche la gravidanza della donna, ...

Milly Carlucci si confessa - dagli esordi alla lettera alla De FiLippi : “ecco cosa ho proposto a Maria” : Dalla comunicazione ai genitori di voler lavorare nel mondo dello spettacolo alla proposta a Maria De Filippi: Milly Carlucci a 360 gradi Milly Carlucci è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Milly Carlucci ha parlato dei suoi esordi: “I miei genitori essendo persone normali, ...

Maria De FiLippi : età - figlio e altezza. La carriera della presentatrice : Maria De Filippi: età, figlio e altezza. La carriera della presentatrice figlio Maria De Filippi e carriera Maria De Filippi è la conduttrice televisiva italiana più amata dal pubblico. È anche autrice e produttrice televisiva. La vita privata di Maria De Filippi Maria De Filippi nasce a Milano il 5 dicembre del 1961. Ha 57 anni ed è alta 1,68 metri. A 10 anni si traferisce nell’Oltrepò Pavese. Frequenta il Liceo Classico Statale Ugo Foscolo ...

Anticipazioni Amici : Maria De FiLippi dà un'altra chance agli 'esclusi' - torna Andreas : Durante la registrazione dell'ultimo speciale del sabato di Amici 18 sono successe tantissimi avvenimenti inaspettati. Maria De Filippi ha presentato il secondo coach del serale, i ragazzi sono stati divisi in due squadre, sono stati anche svelati alcuni ospiti della prima puntata ed è arrivata la dolorosa eliminazione di tre talenti dal programma. La conduttrice però,ha fatto una proposta molto interessante agli esclusi Federica, Miguel e ...

C’è Posta per Te - dalla De FiLippi Vito riabbraccia la figlia ma rifiuta il genero : Durante l’ultima puntata di C’è Posta per Te tra le tante storie, è andata in onda anche quella di una figlia che ha cercato di riallacciare i rapporti con suo padre. Paola ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per tornare ad avere un rapporto con suo padre Vito, dopo essere tornata con suo marito Raffaele. La donna in passato aveva raccontato a suo padre di essersi separata dopo aver subito dei maltrattamenti da parte di suo marito. Dopo aver ...

Figlio dubita della malattia della mamma - la De FiLippi : 'Non ho chiesto i certificati' : Ieri è andata in onda la nona puntata di C'è Posta per te. Dopo l'arrivo in studio di Julia Roberts per fare una sorpresa ad un uomo rimasto vedovo, in studio è arrivata Tonia. La signora, dopo anni che non vedeva suo Figlio, ha cercato di riallacciare in tutti i modi i rapporti con lui. La seconda storia andata in onda nel corso dell'ultima portata del programma condotto da Maria De Filippi è risultata molto complicata. Tonia si è rivolta alla ...

Maria De FiLippi contro la Carlucci : gli ospiti del Serale di Amici : Serale Amici 2019: svelati gli ospiti di Maria De Filippi della prima puntata Da sabato 30 marzo sulla prima rete di Stato andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle condotta da Milly Carlucci. Il talent di ballo andrà a sfidare il Serale di Amici 18. Sono anni che Milly Carlucci e Maria De Filippi di sfidano a colpi di share e per assicurarsi la vittoria la regina di Canale 5 ha deciso di chiamare al Serale ...

Ufficiale Loredana Bertè al serale di Amici di Maria De FiLippi : gli indizi sui direttori artistici e le nuove maglie verdi : Loredana Bertè al serale di Amici di Maria De Filippi, ufficialmente confermata dalla conduttrice nel corso del nuovo appuntamento pomeridiano di sabato 9 marzo. La cantante sarà tra i giudici del serale, in partenza il prossimo 30 marzo. Confermato ufficialmente al sabato anche per quest'anno, ad Amici di Maria De Filippi si procede con l'assegnazione delle maglie verdi che consentiranno a cantanti e ballerini di accedere alla prossima fase del ...

