Il paziente alla Asl | ' Quando posso fare un elettrocardiogramma?' La risposta | ' Liste

U&D - dopo il confronto Andrea invia un messaggio indiretto alla Langella : 'Sii paziente' : Il trono di Teresa Langella a Uomini e Donne continua a far discutere il pubblico sul web. Malgrado l'ex tentatrice dell'ultima edizione di Temptation Island abbia portato a termine il proprio percorso televisivo da quasi un mese, sono davvero tante le chiacchiere che la vedono protagonista di numerosi articoli di gossip. Ieri pomeriggio è stato trasmesso il confronto tra la Langella e i suoi due ex corteggiatori, Antonio Moriconi e Andrea Dal ...

Napoli - ospedale San Paolo senza pace : paziente si lancia dalla finestra : Un paziente dell' ospedale San Paolo è precipitato dalla finestra della stanza in cui era ricoverato. Il 72enne napoletano, G. S. P. si trovava al primo piano del presidio, nel reparto di Medicina d'...

F1 - Verstappen impaziente : “la nuova RB15 mi stuzzica - non vedo l’ora di mettere alla prova il motore Honda : Il pilota della Red Bull ha parlato in vista della prossima stagione, svelando di essere impaziente di provare la RB15 Manca poco all’inizio della nuova stagione, Max Verstappen non vede l’ora di iniziare e di mettersi al volante della nuova RB15. Concluso in crescendo lo scorso Mondiale, l’obiettivo dell’olandese è quello di partire con il piede sull’acceleratore, provando a mettere subito in difficoltà ...

Gallarate - paziente 30enne si suicida in ospedale : i parenti devastano il pronto soccorso : Una tragedia in due atti che ha avuto come conseguenza quella di mandare in tilt il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate, cittadina in provincia di Varese, dato che i familiari di un suicida hanno devastato la struttura. Tutto è cominciato nella tarda mattinata di martedì, quando un’ambulanza ha trasportato nel nosocomio un 30enne che accusava un malore generalizzato, considerato di non grave entità, visto che gli è ...