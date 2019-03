Hyundai Tucson - Una settimana con il 2 0 CRDi 48V 4WD DCT Exellence - DAY 5

quattroruote

(Di venerdì 22 marzo 2019) Questala protagonista del Diario di bordo è la2.048V 4WD DCT. Si tratta della versione equipaggiata con il primo ibrido diesel della storia del marchio coreano. Va sottolineato che si tratta di una versione ibrida puramente dal punto di vista tecnico, ma attualmente non è omologata come tale e, quindi, non gode dei vantaggi previsti dalla legge. Il powertrain è composto da un duemila a gasolio da 185 CV abbinato a un'unità elettrica da 12 kW (16 CV) che, oltre a supportare il quattro cilindri nella spinta, svolge la funzione di motorino d'avviamento e di inverter. Il sistema a 48 Volt, infatti, recupera l'energia durante le decelerazioni ricaricando una batteria agli ioni di litio da 0,44 kWh. Questo sistema consente, secondo la Casa, di abbattere consumi ed emissioni del 7% (nel ciclo Nedc) rispetto al precedente ...

