Da Nibali a Sagan una Milano-Sanremo per big

Milano-Sanremo tra il gioco delle coppie - Nibali e il solito Sagan : Ma tanti altri possono esprimere grandi cose: da Boasson Hagen al campione del mondo Valverde, da Greg Van Avermaet, ad ex vincitori come Demare e Degenkolb. Numerosi e imprevedibili, come la Milano-...

Milano-Sanremo : Sagan indica i rivali per la vittoria - tra cui Alaphilippe a Nibali : È quasi giunto il momento dell’attesissima ‘Classicissima’ Milano-Sanremo e tra i favoriti non può mancare Peter Sagan. Il corridore della Bora si è concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport indicando i suoi tre principali rivali per la corsa che si disputerà questo sabato. Sagan: 'La pressione è inutile, è una corsa di bici e nella vita non cambia nulla' Il campione della Bora si è mostrato molto rilassato nell’intervista ...