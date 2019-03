Cremona | pusher “ringrazia” con due grammi di hashish i vigili del fuoco dopo intervento

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2019) Offrireper sdebitarsi non paga. Anzi costa – come è ovvio che sia – una denuncia per spaccio. Probabilmente non pensava di finire nei guai un marocchino di 31 anni, L.M., pregiudicato e disoccupato, residente a, che si è preso una denuncia per il possesso di duedi sostanze stupefacenti che lui stesso ha offerto a titolo di ringraziamento ai componenti di una squadra di pompieri.delerano intervenuti per mettere in sicurezza di una finestra che risultava pericolante. I pompieri non solo hanno, naturalmente, rifiutato l’offerta, ma hanno immediatamente allertato i carabinieri. I militari hanno così perquisito l’abitazione del marocchino, trovando all’interno della stessa un contenitore appoggiato sul comodino della camera da letto. L’uomo si giustificava dicendo che si trattava solamente di una “gentilezza” per sdebitarsi verso il ...

